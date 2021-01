»Kralj Ryan« potrdil, da ni le junak s spleta

Vzhajajoči ameriški boksarski zvezdnik(21 zmag, 18 z nokavtom, brez poraza) je moral v dvoboju z izkušenim Britancem(20 zmag, 16 z nokavtom, 4 porazi) najprej premostiti težke trenutke, da je nato vendarle prišel do novega uspeha. Z 21. zaporedno zmago je osvojil začasni naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji po različici WBC.Garcia se je v drugi rundi obračuna v Dallasovem Airlines Centru znašel že v nokdavnu, od katerega pa si je hitro opomogel in tekmecu hitro vrnil milo za drago. Dvoboja je bilo konec v sedmi rundi, ko je 22-letni as iz Los Angelesa prisilil enajst let starejšega Angleža k vdaji in mu tako zadal sploh prvi poraz z nokavtom. »Ne bom lagal, Luke me je v drugi rundi dobro zadel. Po tistem udarcu sem se sploh prvič v karieri znašel na tleh. Vendar pa kljub vsemu ni bilo tako hudo,« je pojasnil Garcia.Nadeja se, da je s tokratno predstavo le utišal kritike, ki zanj pravijo, da je zgolj »spletni borec«. Mimogrede: na instagramu ima kar osem milijonov sledilcev. »Menim, da sem (jim) tokrat pokazal, kdo sem v resnici. Zapomnite si, da niste, kar ljudje, ki vas želijo potlačiti, za vas trdijo, da ste. Na koncu sami izberete, kar ste. Sam sem se tokrat odločil, da bom prvak,« je poudaril »kralj Ryan«, kakor se glasi vzdevek Garcie. Obenem je izkoristil priložnost, da je izzval rojaka(24 zmag, 23 z nokavtom) in(25 zmag, 15 z nokavtom).