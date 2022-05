Kristjan Čeh in Tina Šutej v soboto na diamantni ligi

V Angliji bosta Kristjan Čeh in Tina Šutej v metu diska ter skoku s palico v krogu favoritov za najvišja mesta. To bo druga diamantna liga sezone, na uvodni v Dohi 13. maja je bila edina slovenska predstavnica Neja Filipič v troskoku peta s 14,43 m. Triindvajsetletni Čeh je konec prejšnjega tedna v Mariboru na prvi tekmi v poletni sezoni zmagal s 67,40 metra in je s tem peti na letošnji lestvici izidov na svetu. Vodi olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl, ki je 69,11 m vrgel v ameriški Chuli Visti 7. aprila. Nihče izmed preostalih ni presegel 67,69 m, kar pomeni, da je Ptujčan zelo blizu drugega mesta.

»Še malo, pa bom v samem vrhu. Zelo sem zadovoljen, na tekmo sem prišel brez pričakovanj. Komaj čakam na Birmingham, kjer bodo vsi najboljši na čelu s Stahlom, to bodo prave male olimpijske igre,« je po tekmi v štajerski prestolnici dejal Čeh.

Ptujčan je izjemno začel letošnje leto in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Stahla. Pred tem je 27. februarja na Ptuju dosegel 67,27 m.

Anglija je nepredvidljiva

Še boljšo zimsko sezono pa je imela Šutejeva. Kronala jo je 19. marca v Beogradu, kjer je na dvoranskem svetovnem prvenstvu osvojila bronasto kolajno s 4,75 metra. S šesto slovensko kolajno na dvoranskih SP je Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, nadgradila srebro, ki ga je osvojila na dvoranskem EP marca lani na Poljskem.

»Po SP v Beogradu je bilo malo časa za pripravo na poletje. Po prvenstvu je poleg tega zbolela za covidom-19. Po bolezni ni mogel trening steči, kot bi sicer,« je povedal trener Šutejeve Milan Kranjc. »Trenerji namreč ne vemo natančno, s kakšno intenzivnostjo se lahko po tej bolezni trenira. Prva tekma bo pokazala, kako in kaj, Anglija je nepredvidljiva glede vremena, to pa je zelo pomembno za skok s palico. Upam, da bodo pogoji dobri in da bo dobila pozitivne občutke. Ni tako pripravljena, kot je bila za zimo, vendar bo tudi konkurenca dodala svoje.«

Naslov je v Beogradu ubranila Američanka Sandi Morris, srebro je osvojila njena rojakinja Katie Nageotte; olimpijska zmagovalka iz Tokia 2020 je tako kot Šutejeva skočila 4,75 m. Triintridesetletna Šutejeva se bo v Birminghamu po EP v srbski prestolnici prvič pomerila tako z Morrisovo kot Nageotte. Na štartni listi sta tudi Britanka Britanka Holly Bradshaw, bronasta na OI v Tokiu, in evropska ter nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017 Grkinja Katerina Stefanidi, ki je bila četrta na OI.