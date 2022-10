Nikolaj Božič začenja, Lucija Hribar in Zala Trtnik končali kvalifikacije

Devetnajstletni Nikolaj Božič bo nastopil v kvalifikacijah parterja. Na katerem mestu bo končal SP v Liverpoolu, bo znano zvečer po nastopih vseh tekmovalnih skupin. Potem ko sta Sašo Bertoncelj in Rok Klavora lani uradno končala karieri, se njun naslednik za zdaj še kali. Božič, ki si je tako kot Luka Bojanc na krogih preko svetovnih pokalov priboril pravico do nastopa na SP, nima posebnih rezultatskih ciljev, v Anglijo gre bolj po izkušnje.

V Liverpoolu bi moral nastopiti tudi Bojanc, vendar je zaradi vnetja rame tik pred odhodom ostal brez prvenca na SP.

»Smo v fazi dolgoročnih priprav, kjer gradimo sestave telovadcev, da bodo konkurenčne na največjih tekmovanjih, kar nam gre zelo dobro. Na zadnjem svetovnem pokalu pred SP se je pokazalo, da smo na dobri poti. Na tem prvenstvu rezultatskih ciljev še nimamo, naši cilji so dolgoročni in upam, da bodo fantje že naslednjo sezono konkurenčni,« je pred odhodom dejal selektor telovadcev Sebastijan Piletič.

Za nastope je na prvenstvu sicer prijavljenih več kot 400 tekmovalcev iz 74 držav, na prvenstvu pa bodo podelili tudi prve vozovnice za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Po najboljše tri reprezentance iz finala ekip telovadk in telovadcev si bodo že priigrale vozovnice za Francijo.

Lucija Hribar in Zala Trtnik končali nastope v kvalifikacijah

Enaindvajsetletna Lucija Hribar in 16-letna Zala Trtnik sta sinoči v kvalifikacijah mnogoboja zaključili nastope. Hribarjeva je bila 36. z 49,899 točke, Trtnikova pa 56. z 48,299 točke. Po dveh kvalifikacijskih dnevih, ko so nastope končale vse skupine, je jasno, da sta Slovenki izpadli v kraljevski disciplini mnogoboju, kjer tekmujejo na vseh štirih orodjih. Najboljša je bila Brazilka Rebeca Andrade s 57,332 točke, pred dvema Američankama Shilese Jones (55,766) in Jade Carey (55,132).

Trtnikova je prvič v karieri nastopila na SP, medtem ko Hribarjeva že ima nekaj izkušenj s prvenstev. Teja Belak, ki je kvalifikacije na preskoku opravila že v soboto, se tudi ni uvrstila v finale. Na koncu je s 13,116 točke končala na 15. mestu.