Leškijeva tretja v Bakuju

Judoistka Andreja Leški je na grand slamu v Bakuju osvojila tretje mesto v kategoriji do 63 kilogramov. S tem je dopolnila uspeh Maruše Štangar, ki je bila tretja v petek. Petindvajsetletna Leškijeva, najvišje uvrščena slovenska judoistka na na lestvici Mednarodne judo zveze, je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je premagala Turkinjo Ayten Yeskan.

V zadnjem krogu jo je ugnala Japonka Utana Terada, tako da je Slovenka šla v repašaž. V tem je premagala Azerbajdžanko Ajtaj Gardašhanli in Britanko Lucy Renshall ter prišla do brona. Zadnji dan tekmovanja bo nastopila še Metka Lobnik (do 78 kg).