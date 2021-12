Lewis Hamilton prehiteva na nepreglednem ovinku

Pred dirko v Brazilji je bil Max Verstappen po dveh zmagah že očiten favorit za osvojitev naslova svetovnega prvaka v formuli 1, pred premierno izvedbo VN Savdske Arabije so se razmerja zasukala v prid Lewisa Hamiltona. Zdi se, da se bo odločalo na zadnji preizkušnji v Abu Dabiju, morda celo v zadnjem krogu, toda vsega je lahko konec že to nedeljo v Džedi.

Nekaj matematike. Nizozemec ima osem točk naskoka pred Angležem in bi lahko postal prvič prvak, če bi zmagal, Hamilton pa bi bil sedmi ali slabši. Če bi Red Bullov as ob tem osvojil dodatno točko za najhitrejši krog, bi se njegove možnosti še malce izboljšale, saj bi mu zadostovalo, da bi bil Mercedesov adut šesti. Če bi bil Verstappen drugi in dobil dodatno točko, Hamilton ne bi smel biti boljši kot deseti. Brez najhitrejšega kroga Max še ne more končati zgodbe z drugim mestom ...

Lewis Hamilton lovi psmi naslov. FOTO: Reuters

Ampak to so računi brez krčmarja, v tem primeru je oštir Hamilton, ki ga stavnice vidijo kot najverjetnejšega prvaka, kvota nanj je padla na 1,66, Verstappnova zrasla na 2,20. Taboru srebrnih puščic se je obrestovalo tveganje, ko so se odločili za nadgradnjo motorja za ceno kazni. Hamilton je v Sao Paulu začel z desetega mesta, toda prišel do zmage, ki jo je nadgradil pred dvema tednoma v Katarju, kjer je v cilj pripeljal skoraj pol minute pred mladim izzivalcem.

Prva dirka v Džedi se bo začela v nedeljo ob 18.30 po našem času. Martin Brundle meni, da ima Hamilton v Bottasu boljšega pomočnika. Max Verstappen bi lahko celo z drugim mestom osvojil prvi naslov.

Kot je za Autosport povedal nekdanji dirkač Martin Brundle, je zdaj njegov rojak tisti, ki vozi po prehitevalnem pasu. »Kot bi dobil novo prestavo,« je dejal Anglež, ki je devetkrat stal na zmagovalnem odru, a nikdar zmagal.

»Lewis je vselej pokazal moč v drugem delu sezone, letos je to prišlo malce kasneje, ampak tokrat so mu sledili v tovarni in ravno pravi čas vpregli nove konje. Ko se je zdelo, da mu stvari polzijo iz rok, je kar naenkrat postal favorit. Toda moral bo ohraniti to odločnost, potrpežljivost, vztrajnost. Ena napaka mu lahko vzame vse. Verstappen je lahko že v nedeljo prvak. Verjetno ne bo, ampak možnost obstaja,« pravi Brundle.

Max Verstappen lahko že v nedeljo postane prvak. FOTO: Reuters

V Katarju je Hamilton spet vozil s starim motorjem, v Savdski Arabiji bo spet imel novega, a Brundle, ki ima 158 štartov v F1, meni, da ne bo tako dominanten kot v Lusailu.

Dirkališče v Džedi bo odprla ženska V Savdski Arabiji, kjer se strogo držijo islamskih zakonov, so šele pred kratkim ženske dobile pravico do vozniškega izpita, zato je bila zanimiva odločitev prirediteljev, da bo ambasadorka prve dirke formule 1 v tej bogati državi Reema Juffali, prva arabska dirkačica. Devetindvajsetletnica, ki je letos nastopala v britanski formuli 3, bo prva, ki bo odpeljala krog na cestah vzdolž obale Rdečega morja v mestu Džeda, kjer bo v nedeljo dirka za VN Savdske Arabije. Ob tem bo tudi sodelovala ob predstavitvi obnovljenega Williamsovega dirkalnika iz leta 1979, ki je nosil napis savdskega letalskega prevoznika, s tem bodo tudi počastili preminulega sira Franka Williamsa. »Zelo se veselim dogodka, upam, da bo moja pot navdih vsem, ki zasledujejo svoje sanje,« je povedala Juffalijeva.

»Znano je, da Mercedesovi motorji hitro slabijo, v Braziliji pa so ga obremenili na polno. Red Bullovo zadnje krilo na določenih dirkah deluje izvrstno, na nekaterih pa ne, ker Džede še ne poznamo, je težko napovedati, kakšen oprijem bo imel dirkalnik. Za Abu Dabi vemo, da ustreza Red Bullu, saj je lani Verstappen zmagal. Lewis bo torej moral v nedeljo še dodatno zmanjšati zaostanek, če ne celo prevzeti vodstvo.«

8 točk znaša prednost Maxa Verstappna pred Lewisom Hamiltonom pred zadnjima dvema dirkama

Odprt tudi boj za konstruktorski naslov

Dvainšestdesetletni komentator Sky TV je omenil še en potencialno ključen dejavnik, namreč vlogo Valtterija Bottasa in Sergia Pereza, ki imata samo še eno misijo, pomagati moštvenemu kolegu. Tudi tukaj naj bi bil v prednosti Mercedes. Bottas in Perez imata po eno zmago, Finec pa ima 13 točk prednosti pred Mehičanom.

Toto Wolff je optimističen pred VN Savdske Arabije. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

»Bottas lahko premaga Verstappna, a menim, da Perez ne more Hamiltona,« je ključno razliko izpostavil Brundle, ki verjame, da bo Bottas, ki vozi brez pritiska, saj se poslavlja od moštva, na zadnjih dveh dirkah ukradel kakšno točko Verstappnu.

To bi si silno želel Mercedesov šef Toto Wolff, ki navdušeno ugotavlja, da se je dirkalnik W12 končno ujel. »Avto je v najboljši formi v sezoni in voznika ga lahko poganjata do limita. Veseli smo, da smo v igri za oba naslova (med konstruktorji ima Mercedes pet točk prednosti pred Red Bullom; op. p.), še nekaj mesecev nazaj ni kazalo dobro. Vemo, kaj je naš cilj, gremo na vse ali nič,« je nov odmerek samozavesti prejel Avstrijec, ki pa se zaveda, da je pred karavano F1 izlet v neznano: ulična vožnja pod žarometi s tremi DRS-območji in nekaj superhitrimi zavoji.