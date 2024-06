Lindgren zmagovalec v Gorzowu, Zmarzlik drugi

Švedski spidvejist Fredrik Lindgren je zmagal na dirki svetovnega prvenstva v poljskem Gorzowu. Na drugem mestu je končal branilec naslova in vodilni v SP domačin Bartosz Zmarzlik, tretji je bil Danec Michel Mikkelsen. V velikem finalu je brez stopničk stal še en Danec Leon Madsen.

V seštevku SP je zdaj Zmarzlik še povečal naskok, ima 104 točke, Avstralec Jack Holder, tokrat je bil le osmi, je na drugem mestu s 77 točkami. Le dve manj pa ima zdaj Mikkelsen.

Na šesti postaji sezone je zmagal še šesti dirkač. Prvak Zmarzlik je prvič v sezoni slavil šele na prejšnji dirki v švedski Målilli, pred njim pa so zmagali Slovak Martin Vaculik v Pragi, Danec Michel Mikkelsen v Landshutu, Avstralec Jason Doyle v Varšavi in Holder na uvodu sezone v hrvaškem Goričanu.

Dve točki ima v SP tudi Slovenec Matej Žagar, ki je na uvodni dirki v hrvaškem Goričanu zasedel 15. mesto. Žagar je na Hrvaškem dirkal s povabilom prireditelja. Nekoč stalni član elitne konkurence, ki je na 128 dirkah SP 23-krat nastopil v finalu in petkrat zmagal, sicer tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah.

Letošnja sezona ima 11 postaj. Po Goričanu, Varšavi, Landshutu, Pragi, Målilli in Gorzowu je zdaj najprej na vrsti poletni premor, nadaljevanje bo avgusta v Cardiffu in Vroclavu, sezona pa se bo končala septembra z dirkami v Rigi, danskem Vojensu in poljskem Torunu.