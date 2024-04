Ljubljančani zdaj neobremenjeno v Kamnik

Odbojkarji ACH Volleyja v finalu državnega prvenstva proti Calcitu Volleyju v seriji na tri zmage vodijo z 1:0. Uvodno tekmo v Tivoliju so danes predvsem po zaslugi manjšega števila napak dobili s 3:1 (-22, 22, 19, 22).

Pri Ljubljančanih se je s 24 točkami izkazal Alen Šket, po 15 sta jih dosegla Jan Pokeršnik in Nikola Gjorgiev. Srednji bloker Jošt Kržič je z blokom zbral štiri od svojih sedmih točk. Pri Calcitu je bil s 16 točkami najučinkovitejši Dimitar Dulčev.

Matjaž Hafner, trener ACH Volleyja Ljubljana: »Zelo sem vesel prve zmage, ki smo si jo priigrali s pravo energijo od začetka do konca tekme. Že prvega niza je bilo škoda, saj smo bili do sredine boljši, nato pa nam je popustila zbranost, kar so Kamničani s pridom izkoristili. Pomembno je bilo, da smo vsi verjeli, da nam lahko danes uspe, in da smo vsi sledili skupnemu cilju, kar nam je na koncu prineslo pomembno zmago. Sedaj nas čaka gostovanje v Kamniku, kamor odhajamo brez pritiska in neobremenjeno.«

Drugi finalni dvoboj bo v nedeljo v Kamniku