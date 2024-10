Ljubljanski maraton stopa velik korak naprej

Bolj kot se bliža maratonski konec tedna, več tekačic in tekačev nabira zadnje kilometre in pili tekaško kondicijo za tekmo leta. Kako lepo je videti številne tekače vseh generacij, ki na zelenih površinah Ljubljane, pa tudi na mestnih ulicah in cestah, tečejo svojim sanjam in ciljem naproti.

To nedeljo bo na štartih 10-, 21- in 42-kilometrskega teka stalo 15.267 tekačic in tekačev. Kar še posebej veseli, je, da je med njimi zelo veliko mladih tekačev ter da se vsako leto viša število žensk. Prav vsakemu že zdaj čestitam za pogum; želim vam odličen tek in uresničitev zastavljenih ciljev.

Organizatorji vsako leto vložijo ogromno truda

Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik

Organizatorji Ljubljanskega maratona Timing Ljubljana z direktoricona čelu vsako leto vložijo ogromno truda, znanja in se z neverjetno energijo in predanostjo lotijo vseh izzivov, ki jih čakajo na poti. Letos so naredili še en velik korak naprej in k organizaciji privabili novega generalnega sponzorja, Novo Ljubljansko banko, s katero bodo naslednja štiri leta nadgrajevali to največjo mednarodno tekaško prireditev pri nas.

Vesel sem, da je NLB prepoznala pomen aktivnega življenjskega sloga za kakovost življenja od najmlajših pa vse do najzrelejših let in da bomo v naslednjem obdobju skupaj pisali uspešno maratonsko zgodbo. Hvala predsedniku uprave, gospodu Blažu Brodnjaku in njegovi ekipi!

Ljubljana je mesto s športno dušo, v katerem se kar 66 % prebivalk in prebivalcev redno ukvarja z rekreacijo. Na Mestni občini Ljubljana se zavedamo, kako pomembno je približati zdrav, aktiven način življenja vsem meščankam in meščanom, zato nenehno vlagamo v gradnjo nove športne infrastrukture in nadgradnjo obstoječe. Trenutno vsi že komaj čakamo, da bo v središču mesta vrata odprla nova Ilirija, sodoben športni center, kjer bo v ospredju plavanje, svoje prostore pa bodo dobile tudi številne druge športne panoge. Na drugem koncu mesta bo novo podobo kmalu dobil še en plavalni objekt, bazen Vevče. Pred nami pa je še ena velika in izjemno pomembna športna investicija – nov Atletski center Ljubljana, ki ga komaj čakajo predvsem mladi atleti in atletinje.

Šport je tesno povezan z zdravim, čistim in urejenim okoljem

Poleg zagotavljanja infrastrukture veliko pozornosti namenjamo tudi rekreativnim programom, namenjenim tistim, ki še niso dovolj telesno aktivni, saj želimo doseči zastavljeni cilj, da bi se v našem mestu redno rekreiralo 75 % meščank in meščanov. Zato smo letos uspešno izvedli že 2. Ljubljanski festival športa, ki je brezplačen in namenjen prav vsem.

Šport je tesno povezan z zdravim, čistim in urejenim okoljem, v katerem skrbimo za ravnovesje med urbanim življenjem in skrbjo za naravo. Ljubljana je trdno zavezana trajnostnemu razvoju, zato smo izjemno ponosni na naziv Podnebno nevtralno in pametno mesto, ki smo ga prejeli pred kratkim. S tem smo uradno stopili na pot do razogljičenja, ki nas zavezuje, da bomo v prihodnjih letih še višali kakovost življenja v našem mestu, zame najlepšem na svetu.

Spoštovane tekačice, spoštovani tekači, ob celotni trasi bomo glasno navijali za vsakogar izmed vas, jaz pa vas bom pričakal v cilju in vam z veseljem stisnil petko za odličen tek!

Srečno!