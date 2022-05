Lovec in plen bi že v Barceloni lahko zamenjala vlogi

Kdo je lovec in kdo je plen, je bilo vprašanje, naslovljeno na vodilna v svetovnem prvenstvu formule 1 pred dirko za VN Španije v Barceloni. Charles Leclerc ima 19 točk naskoka pred Maxom Verstappnom, ki pa je dobil zadnji dve dirki. Ferrari je v Kataloniji pripravil več izboljšav, Red Bull ostaja zvest zmagovalnemu konjičku. Lahko Carlos Sainz izkoristi prednost domačega dirkališča?

»Od prve dirke smo na prvem mestu, kar pomeni, da smo mi tisti, ki jih lovijo. Če sem pošten, všeč mi je biti v takšnem položaju, saj to pomeni, da delamo prav. A po drugi strani je tudi res, da se naša prednost topi, da je Red Bull na zadnjih dirkah pokazal več in mi bi radi to spremenili,« je odgovoril Leclerc, ki je pred dnevi na tradicionalni dirki starih avtomobilov v domačem Monte Carlu razbil milijon evrov vreden Ferrarijev šampionski dirkalnik Nikija Laude iz leta 1974.

Max Verstappen in Charles Leclerc sta vrstnika in glavna kandidata za osvojitev lovorike. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Verstappen je pred dvema tednoma v Miamiju dobil drugo dirko zapored, v Španiji Red Bull ne bo nadgradil RB18, ki ga je izboljševal skozi sezono ter plačal davek z odstopi Nizozemca in Sergia Pereza. Po dveh zmagah je zaostanek za Ferrarijem v konstruktorskem seštevku le šest točk.

6 zmag sta na VN Španije zbrala Michael Schumacher in Lewis Hamilton.

»Všeč mi je položaj, v katerem se nahajam, zavedam se, da je red bull hiter. Ob koncu lanske sezone sem bil plen, kar ni bilo dobro, saj smo izgubljali ritem. Raje sem v vlogi tistega, ki lovi,« je razmišljal branilec lovorike, ki se vrača na prizorišče svoje prve zmage iz sezone 2016, ko je postal najmlajši zmagovalec v F1 pri 18 letih in 228 dneh.

Carlos Sainz lovi prvo zmago v F1. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Šest let pozneje je superzvezdnik in eden najboljše plačanih športnikov na svetu. »Imam veliko lepih spominov na to progo. Upam, da bomo zadržali to zmagovalno formo, v Miamiju smo imeli izjemen konec tedna. Odtlej sem imel nekaj časa, bil sem z družino in se spočil, zdaj pa spet komaj čakam dirkanje,« že srbijo prsti Nizozemca pred današnjima prostima treningoma (14.00, 17.00). Kvalifikacije bodo jutri ob 16., dirka v nedeljo ob 15. uri.

Pri Mercedesu strogo zaupno Moštvo Mercedesa je dobilo vse konstruktorske naslove v formuli 1 od leta 2014, petkrat je bil prvak Lewis Hamilton in enkrat Nico Rosberg. Potem ko jim je lani lovoriko izmaknil Red Bull z Maxom Verstappnom, gre srebrnim puščicam letos zelo slabo. Da bi rešili, kar se rešiti da, so imeli v sredo na progi Paul Ricard na jugu Francije dan z oznako strogo zaupno. Pravila moštvom med sezono dovoljujejo dva treninga za potrebe snemanja. Hamilton in George Russell sta opravila dovoljenih 100 km za zaprtimi vrati, dostopa ni imel nihče zunaj jedra ekipe. Sedemkratni prvak Hamilton po petih dirkah zaostaja že 68 točk za Charlesom Leclercom, boljši od njega je tudi Russell. Šef Toto Wolff mrzlično išče rešitve za težave z aerodinamiko in W13 ima v Barceloni, kjer bo jutri VN Španije, vrsto nadgradenj.

Perez bo dirkal za sina

Iz Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) so medtem sporočili, da odpadle VN Rusije ne bodo nadomestili, kar pomeni, da bo imela sezona 22 dirk. Ker jih je bilo doslej le pet, je prezgodaj govoriti o tem, da bo šlo zgolj za dvoboj med Verstappnom in Leclercom. Perez ima svoje načrte, za moštvenim tekmecem zaostaja za 19 točk. Tudi on se je vrnil domov v Mehiko, toda ne zaradi počitka, ampak zavoljo rojstva sina Emilia. Kot pravi, bo v nedeljo želel zmagati zanj.

Sergio Perez bo dirkal za sina. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Verstappen ima sicer neuradni status številke 1 v avstrijskem moštvu in bo favorit, da drugič v karieri pride do trojčka. Zadnjih pet dirk v Barceloni je sicer dobil Lewis Hamilton, a Mercedes ne kaže znakov izboljšanja, sedemkratni prvak precej zaostaja tudi za novincem v moštvu Georgeom Russllom.

Leclerc pa bo želel s prenovljenim F1-75 rdečim iz Maranella privoziti prvo zmago na Circuit de Barcelona-Catalunya v Montmelu po Fernandu Alonsu iz leta 2013. Lokalni matador Sainz? Za njim je 145 dirk in še nima zmage. Če bi jo tudi njemu prinesla Barcelona, bi bila res lepa zgodba.