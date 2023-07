Luka Naglič in soigralci se spogledujejo z osmerico najboljših

V Belgiji, na Finskem in v Švici bodo slovenski golfisti in golfistke od danes do sobote na turnirjih za EP dokazovali, da sodijo v elitno druščino reprezentanc v ekipni konkurenci. Vse tri slovenske zasedbe, člani in članice ter mladinci, imajo pred seboj cilj, da ostanejo med najboljšimi 16 reprezentancami stare celine.

Pri članih gojijo višje ambicije od boja za obstanek v diviziji 1. To nam je razkril državni prvak Luka Naglič, ki bo petič nastopil na ekipnem EP, od tega enkrat na najvišji ravni. »Letos sem bil na mednarodnem prvenstvu Avstrije drugi, dobro formo sem ohranil tudi na državnem prvenstvu, kjer sem zmagal. Naša želja je, da se po dveh dneh seštevne igre uvrstimo med osem najboljših reprezentanc, kar bi pomenilo, da se lahko borimo za končno zmago. Sicer nas čaka boj za obstanek med šestnajstimi reprezentancami, saj izpadejo tri ekipe,« je dobro razpoložen Naglič. V ekipi so še Jan Hribernik, Luka Strašek, Jan Čirič, Žiga Strašek in Nejc Čop Tomšič.

Luka Naglič je aktualni slovenski prvak. FOTO: Mirko Kunšič

Dekleta so pred velikim izzivom v Skandinaviji. Na letošnjem DP je presenetila zmagovalka Ana Vehovar, ena najmlajših v reprezentanci: »Sem debitantka na EP in kar malce nervozna, toda s spodbudo in nasveti mi pomagajo starejše soigralke. NA DP sem igrala dobro in dobila potrditev, da se lahko doseže vrhunski rezultat, če si vztrajen in zaupaš v svojo igro. Veseli me, da imamo dober ekipni duh,« je povedala Ana Vehovar, ki se je dobro povezala z izkušenimi Nežo Šiftar, Lano Malek in Barbaro Car ter mlajšima Evo Kiri Fevžer in Zalo Jesih. Barbara Car se je izkazala na mednarodnem prvenstvu Slovenije v Smledniku, kjer je bila druga.

Dekleta se bodo z igriščem in konkurenco spopadla na Finskem. FOTO: Aleš Fevžer

»Letos sem pridobila na samozavesti, ne potre me več vsak slabši udarec in potem negativno vpliva na nadaljnjo igro. Naš cilj je, da vsaka igralka da vse od sebe, da ne obupa zaradi morebitnih obdobij slabše igre. Želimo se uvrstiti med 16 najboljših,« je odločna Barbara Car.

Mladinsko vrsto sestavljajo Tomi Bezenšek, Leon Car, Jaka Babnik, Jan Luka Šamec, Luka Gal Gabrovšek in Timon Svetek Zgonec. »Letos sem napredoval v kratki igri, moja forma je stabilna. Še najbolje sem igral na slovenskem mednarodnem amaterskem prvenstvu na Ptuju, kjer sem zmagal v članski konkurenci,« je svojo pripravljenost in ekipne načrte opisal Bezenšek.