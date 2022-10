Maraton zahteval človeško življenje

Londonski maraton, ena največjih tekaških prireditev na svetu, je zahtevala smrtno žrtev. Kot so danes sporočili prireditelji, je dan po nedeljskem maratonu v bolnišnici umrl 36-letni tekač. Prireditelji maratona so danes sporočili, da se je 36-letni udeleženec, doma iz jugovzhodne Anglije, na 37. kilometru preizkušnje zgrudil.

Kljub hitri pomoči, reševalno vozilo je bilo ob njem po treh minutah, je pozneje v bolnišnici umrl. Vzrok smrti za zdaj še ni znan, so še dodali prireditelji in izrazili sožalje družini in prijateljem, obenem pa dodali, da več podrobnosti o tragičnem dogodku zaradi želje svojcev ne bodo razkrili.

Na maratonu sta v elitni konkurenci sicer slavila etiopska atletinja Yalemzerf Yehualaw in Kenijec Amos Kipruto.