Marc Marquez po boju s tlakom v pnevmatikah do sprinterske zmage v Brnu

Španski motociklist elitnega razreda motoGP Marc Marquez je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v Brnu na Češkem. Drugi je bil njegov rojak Pedro Acosta iz ekipe KTM, Enea Bastianini iz Tech3 KTM-a je bil tretji. V jutranjih kvalifikacijah je Marquez dosegel drugo mesto, pred njim pa je bil zgolj njegov ekipni kolega pri tovarniški ekipi Ducatija Francesco Bagnaia.

Tudi v uvodnih krogih današnje dirke sta bila Ducatija najhitrejša. Bagnaia je na polovici preizkušnje začel izgubljati mesto za mestom, v le dveh krogih je padel na peto mesto. Do cilja je izgubil še dve mesti in Italijan je spet lahko nezadovoljen s svojo predstavo.

Acosta je bil vseskozi tik za vodilnim, v šestem krogu je prehitel tudi Marqueza. Španec je vodstvo očitno prepustil namenoma, saj je za tekmecem v skladu s pravili poskrbel za ustrezen tlak v pnevmatikah. Dva kroga pred ciljem je spet prehitel Acosto in ciljno črto prečkal kot prvi, a je moral na veselje še nekoliko počakati, saj je vodstvo dirke še enkrat preverilo tlak v njegovih pnevmatikah. Vse je bilo regularno in Španec se je razveselil že svoje 11. zmage na dvanajstih sprintih v sezoni: »Bil sem povsem na meji s tlakom, zato sem pustil Acosto naprej in počakal, da sem prišel v dovoljene meje. Ko sem videl, da je vse v redu, pa sem spet lahko napadel,« pravi vodilni v skupnem seštevku, ki je spet povečal prednost pred drugouvrščenim bratom Alexom Marquezom. Ta se danes ni znašel, bil je šele 17.

V skupnem seštevku ima Marc Marquez 95 točk prednost pred bratom Alexom, tretji Bagnaia zaostaja že 156 točk. V karavano se je danes po poškodbi vrnil svetovni prvak na motociklu Aprille Jorge Martin. Po desetem rezultatu v kvalifikacijah se je danes nekaj časa vozil v točkah, na koncu pa končal kot 11. in varno preživel svoj povratek na dirke. Jutri je na sporedu klasična dirka motoGP, ki se začne ob 14. uri.