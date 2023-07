Maribor to poletje prizorišče vrhunskega športa

Vse je pripravljeno na največji poletni športni dogodek v Mariboru – med 23. in 29. julijem 2023 bo namreč Olimpijski festival evropske mladine. Največje večpanožno športno tekmovanje v zgodovini Slovenije bo v štajersko prestolnico pripeljalo več kot 3500 članov reprezentanc iz 48 evropskih držav. #TeamSlovenia bo imela predstavnike v vseh 11 športnih panogah, ki so na tekmovalnem sporedu in bo tako štela največ članov do zdaj.

Olimpijski festival evropske mladine je z več kot 30-letno tradicijo največji večpanožni športni dogodek za mlade športnike in športnice med 14. in 18. letom.

#TeamSlovenia najprej na predstavitveni zabavi

Spoznajte mlade športnike, ki bodo nastopili na Olimpijskem festivalu evropske mladine. Širši javnosti se bodo predstavili na posebni prireditvi v petek, 21. julija 2023, ob 20. uri na Trgu svobode v Mariboru.

Prizorišče bo zasijalo v olimpijskem duhu, uradna predstavitev pa bo v rokah izkušenega voditelja Saše Jerkovića in mlade ambasadorke Petje Klojčnik, ki bosta na odru gostila kar nekaj zanimivih gostov iz sveta športa. Za glasbeno poslastico bo poskrbel dobro znani radijski voditelj in pevec Tim Kores - Kori, na odru pa se mu bo pridružil športnik, ki vse ljubitelje nogometa razveseljuje v vijoličastem dresu na domačem igrišču v Mariboru.

Foksi je že junija razveseljeval otroke in jih povabil na festival. FOTO: OKS

V popoldanskih urah bo otroke na trgu zabaval naš lisjak Foksi, uradna maskota Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo nedvomno poskrbel za širjenje pristnega olimpijskega duha.

Po uradnem delu predstavitve bo za nadaljevanje dobre zabave in sproščenega vzdušja skrbel didžej Lexy Dee.

Rezervirajte termin, spoznajte naše športnike in jim skupaj z nami zaželite srečo na igrah! Vstop je prost, zabava pa zagotovljena!

FOTO: Marko Pigac

11 panog, ki bodo navdušile občinstvo

Na Olimpijskem festivalu evropske mladine se bodo mladi športniki pomerili kar v enajstih različnih panogah:

atletiki, cestnem kolesarstvu, gorskem kolesarstvu, rokometu, judu, plavanju, tenisu, odbojki, rolkanju, ritmični gimnastiki košarki 3x3.

Tekmovanje se bo začelo 23. 7. s teniškimi dvoboji. Že naslednji dan bodo tekmovanja potekala v vseh disciplinah. Festival se bo z uradno slovesnostjo zaključil 29. julija. Celoten spored tekem si lahko ogledate TUKAJ.

Vstop na vsa športna prizorišča in spremljajoče dogodke je brezplačen, kar je samo še dodaten razlog, da to poletje prebudite svojega navijaškega duha in glasno podprete mlade športnike, ki na Olimpijskem festivalu nabirajo neprecenljive izkušnje za nadaljnja tekmovanja na poti do olimpijskih iger.

Naročnik oglasne vsebine je OKS