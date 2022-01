Mariborčani spet potrebovali klofuto, nato prebujeni do zmage

V Gradcu so odbojkarji Merkur Maribora premagali Holding Graz. Mariborčani so se še bolj približali drugemu mestu po rednem delu srednjeevropske lige, potem ko so v Gradcu pričakovano premagali ekipo s spodnjega dela lestvice. Tekme kot že nekajkrat letos niso najbolje začeli, izgubili prvi niz, nato pa vendarle dokazali, da so precej bolj kakovostna ekipa kot Avstrijci in jih zanesljivo premagali.

Holding Gradec : Merkur Maribor 1:3 (18, -14, -19, -23) Dvorana Raiffeisen Sportspark, gledalcev 91, sodnika: Mezöffy, Horvath (oba Madžarska). Holding Graz: Mikulass, Imširović, Steiner Zehner, Ladner 6, Scheucher 1, Žagar, Kratz 6, Keen 2, Ochaya 7,

Reiter 12, Sablatnig 2, Drobnič 12, Kühl 4. Merkur Maribor: Cafuta 4, Herman, S. Adžović, Kovačević, Pavlović, Košenina, Donik 14, A. Adžović, Planinšič 2, Kržič 1, Ihbajri 15, Kovačič, Gergye 10.

V drugem nizu so jim dopustili 14, v tretjem 19, izenačen pa je bil četrti niz. Ekipi sta se v njem menjavali v vodstvu, obe že imeli tri točke prednosti, toda v končnico vstopili poravnani (21:21). Avstrijci so nato še dvakrat vodili, zadnje tri točke pa so pripadle Slovencem.

Ti so bili tokrat zelo zanesljivi v napadu, v katerem sta se najbolj izkazala Ahmed Ihbajri in Žiga Donik. Avstrijci so sicer storili veliko napak, pri tem pa so jim pri začetnih udarcih sledili tudi slovenski prvaki, obe ekipi sta zbrali po 17 servisnih napak.