Mariborčanke izenačile finalno serijo proti Calcitu

V finalni seriji ženskega državnega odbojkarskega prvenstva je izid izenačen na 1:1. Odbojkarice OTP banke Branika so dobile drugi dvoboj, na domačem igrišču so Calcit Volley premagale s 3:2 (15, -9, -16, 23, 19).

Tekma je bila nenavadna. Gledalci so lahko videli številna nihanja na obeh straneh, točke v velikih serijah, kot da bi se ekipi dogovorili, da bosta zmagovalca odločili v končnici petega niza.

Prvi niz so bolje začele gostje, a so zapravile vodstvo, po izidu 16:15 pa niso več osvojile točke. So pa tekmice povsem nadigrale v drugem in tretjem nizu, ki sta se končala z izidoma 9:25 in 16:25.

Toda v četrtem so spet do velike prednosti prišle bankirke. Kamničanke so se v končnici sicer povsem približale, toda zasuka vendarle ni bilo.

V tie-breaku so domače, 16-kratne prvakinje, povedle s 5:0, vendar zanesljive prednosti niso dolgo časa držale. Odločala je napeta končnica, v kateri sta ekipi tekmovali, katera bo zapravila več zaključnih žog. Na koncu se je sreča obrnila na stran gostiteljic, ki so tako prišle do četrte zmage v sezoni na medsebojnih tekmah proti največjim tekmicam. Te lovijo šesti zaporedni naslov.

Tretja tekma v seriji na tri zmage bo v sredo, 23. aprila, v Kamniku.