Mariborski Branik s slovesnostjo in razstavo ob 120. obletnici

V ponedeljek bodo ob tej priložnosti v Muzeju narodne osvoboditve Maribor predstavili razstavo o zgodovini organiziranega slovenskega športa v Mariboru. Prvo slovensko športno društvo v mestu ob Dravi, ki je pomembno vplivalo na razvoj športa ne le v Mariboru, ampak v vsej državi, je sicer 120 let delovanja slavilo že minulo leto, a so bile načrtovane dejavnosti zaradi epidemije omejene.



Branik je bil v Mariboru tudi nosilec športnega, kulturnega in za Slovence naprednega narodnostnega, obrambnega in ozaveščujočega delovanja vse od svojega nastanka leta 1900. Zveza mariborskih športnih društev Branik danes združuje 22 društev, med drugim tudi Nogometni klub Maribor in Alpski smučarski klub Branik, in predstavlja krovno organizacijo društveno organiziranega športa v Ljudskem vrtu. Po lanski smrti predsednika Valterja Dolečka je vodenje zveze prevzela nekdanja alpska smučarka Katja Koren Miklavec.



Korenine Branika segajo v leto 1900, ko je bilo ustanovljeno Športno društvo Maribor, ki je vključevalo več športnih panog, med drugim telovadbo, kegljanje, strelstvo, kolesarstvo in tenis. V današnji obliki je zveza začela delovati leta 2000.



Do leta 2012 je zveza upravljala vso športno infrastrukturo na območju Ljudskega vrta, nato pa je upravljanje prešlo na javni zavod Športni objekti Maribor. Takrat je bil celo ogrožen obstoj zveze, a jim jo je uspelo rešiti. Danes je v njeni lasti še desetina infrastrukture, lastnik preostalega pa je mariborska mestna občina.

