Marino Kegl v polfinale olimpijskega turnirja

Po dveh kolajnah atletinj, zlati Leje Glojnarič v mnogoboju in bronasti Iris Breganski, je bil teniški igralec Marino Kegl uspešen v četrtfinalu. Slovenski reprezentant je v četrtfinalu olimpijskega turnirja po dolgem in izenačenem dvoboju, polnem preobratov, premagal Francoza Mikaela Laurenta s 6:3 in 6:2.

Kegl, tretji nosilec na turnirju v Braziliji, je potrdil dobro formo pred polfinalnim obračunom, ki bo v sredo, 11. maja. Njegov tekmec bo prvi nosilec olimpijskega turnirja Jaroslav Smedek.

»Za nami je zelo zahtevna tekma. Francoza poznamo že dlje časa, je zelo izkušen igralec. Marino pa je odigral danes točno tako, kot sva se dogovorila. Držal se je navodil, ki jih je dobil. Predvsem pa je današnjo tekmo dobil zavoljo potrpežljivosti,« je po tekmi povedal trener Darko Kegl.