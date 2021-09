Marjan Fabjan prejel najvišje priznanje Mednarodne judo zveze

Slovenijo je v sredo obiskal predsednik Mednarodne judoistične zveze (IJF) Mariusz Vizer. Najprej se je ustavil na Lopati pri Celju, kjer je obiskal budokan Marjana Fabjana in najuspešnejšega slovenskega trenerja nagradil z zlato medaljo IJF, najvišjem priznanjem mednarodne zveze.



Vizer je bil nad videnim na Lopati pri Celju navdušen. Gre za objekt, v katerem je Fabjan s svojimi varovankami ustvaril kar šest olimpijskih kolajn, ki so jih osvajale Lucija Polavder, Urška Žolnir, Ana Velenšek in Tina Trstenjak.



A kot dodaja Vizer, Fabjana ni nagradil le za uspehe s slovenskimi judoisti, pač pa tudi za sodelovanje in pomoč, ki jo je pri vadbi Fabjan nudil tujim tekmovalcem in trenerjem, s katerimi je nesebično delil judoistično znanje.



»Zame je izjemna čast, da sem si lahko v živo ogledal to lokacijo, se srečal z Marjanom Fabjanom, pa tudi z dekleti, ki so osvajala kolajne,« je na obisku v Celju povedal predsednik IJF.



Še več, videno je označil za model, po katerem bi lahko gradili tudi druge centre. »Prav je, da se dogovorimo za program, s katerim bi lahko podprli ta center in naš šport.«



Vizer je s posebnimi skulpturami obdaroval tudi slovenske nosilke olimpijskih kolajn. Na drugi strani pa je Fabjan zanj pripravil poseben kolaž, v katerem so predstavljeni najpomembnejši dosežki njegovih varovancev.



Vizer se bo pred potjo v Zagreb, kjer bo konec tedna potekala velika nagrada, v četrtek srečal tudi z drugimi predstavniki slovenskega juda. Bržkone jih bo pozval, naj končno uredijo stanje na zvezi, kjer še vedno čakajo novega predsednika.



Prihodnji teden bo v Slovenski Bistrici namreč nova izredna skupščina, ki bo pomenila že tretji poskus, da slovenski klubi izberejo novo vodstvo. Kandidata sta zadnji predsednik Darko Mušič in Lovrencij Galuf. Na zadnji skupščini sta prejela enako število glasov, v tretje pa naj bi pregovorno padla odločitev.



