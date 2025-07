Slovenski up ob Valentinu Rossiju: Temperature presegle 60 stopinj

Na dirkališču Marka Simoncellija v Misanu je potekala dirka superšportnih avtomobilov prvenstva GT World Challenge. V najprestižnejšem razredu je med najhitrejšimi dirkači slavil nekdanji motociklistični dirkač in devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi, ki letos nastopa za tovarniško moštvo WRT z dirkalnikom BMW M4. Z odlično vožnjo je številne slovenske navijače na tribunah nagradil tudi mladi slovenski up Mark Kastelic. Mladenič iz Ivančne Gorice je v dirkalniku Mercedes Benz AMG GT 4 na dirki razreda GT4 osvojil peto mesto.

Dirkališče Misano World Circuit je ena izmed postojank v koledarju dirk prvenstva GT World challenge, ki zadnja leta predstavlja nekakšno neuradno svetovno prvenstvo za super športne avtomobile. Ta dirkaški vikend je zaznamovalo lepo sončno vreme, a ob tem tudi huda vročina, saj so se temperature povzpele nad 37 stopinj celzija, kar je bilo hudo obremenjujoče za dirkače in dirkaško tehniko.

Najbolj prestižna tekmovalna razreda GT3 in GT4

Zagotovo najbolj prestižna sta tekmovalna razreda GT3 in GT4, ki privabita največje število dirkačev, moštev in avtomobilskih proizvajalcev iz celotnega sveta. Poleg številnih znanih dirkaških imen zagotovo največje množice navijačev na tribune pritegne tudi prisotnost nekdanjega motociklističnega asa Valentina Rossija.

Mark Kastelic FOTO: David Smole

Po mnenju številnih poznavalcev avto-moto športa je Valentino Rossi največje dirkaško ime moderne dobe, svojo znamenito štartno številko 46 je po končani karieri namreč prenesel v avtomobilistične dirke, kjer zavzeto nastopa zadnja leta in tudi tu mu gre odlično. Valentino Rossi je na vztrajnostno dirki v razredu GT3 ta vikend slavil zmago in s tem spravil na noge številne, predvsem italijanske navijače na tribunah.

v Misanu tudi veliko število slovenskih navijačev

A v Misanu smo lahko srečali tudi veliko število slovenskih navijačev, ki so na dirko pripotovali v organiziranih skupinah. Razlog? Nastop mladega slovenskega dirkaškega talenta iz Ivančne Gorice. Komaj 17-letni Mark Kastelic, nekdanji dirkač v kartingu, je namreč že drugo leto zapored član slovenskega dirkaškega moštva Mapetrol Lema racing.

Mark Kastelic FOTO: David Smole

Kastelic letos nastopa z dirkalnikom Mercedes AMG GT4 in na vztrajnostnih dirkah vozi skupaj z finskim sodirkačem Eliasom Niskanenom. Obema je verjetno uspela dirka kariere, saj sta po kvalifikacijah, ki jih je odvozil Kastelic, že zasedala odlično 9. štartno mesto, ki pa sta ga v dirki nadgradila in pretvorila v odlično 5. mesto v skupnem seštevku razreda GT4, kjer je dirko začelo 38 in po eni uri vožnje končalo 29 dirkačev.

Zmagala Consani in Lariche z dirkalnikom Audi R8

Zmago sta tokrat z 1,6 sekunde prednosti osvojila Roberto Consani in Benjamin Lariche z dirkalnikom Audi R8, slovensko moštvo je za zmagovalcem po 1 uri dirkanja zaostalo le 21 sekund. Za dirkače razreda GT4 sedaj prihaja poletna pavza pred jesenskim delom letošnje dirkaške sezone.

Mark Kastelic FOTO: David Smole

Mark Kastelic (Mapetrol Lema Racing, Mercedes Benz AMG GT4), je bil vesel. »Zagotovo je za nama najboljša dirka te sezone in največji uspeh, odkar dirkam z avtomobili. Na splošno je to fantastičen rezultat, če upoštevam raven konkurence in rang tekmovanja. Z doseženim smo vsi skupaj lahko izjemno zadovoljni. Menim, da sva z mojim sodirkačem Eliasom Niskanenom opravila odlično delo, pohvale pa gredo tudi mojim mehanikom in mojemu moštvu Mapetrol Lema racing, kjer so svoje delo opravili z odliko,« je zatrdil Kastelic.

Takoj na začetku prehitel dva dirkača pred seboj

Izpostavil je tudi druge podrobnosti. »Meni je uspel dober štart in sem že takoj na začetku prehitel dva dirkača pred seboj. Kasneje sem doživel nekaj napadov in poizkusov dirkačev za menoj, a sem vse poizkuse prehitevanj odbil. Tik pred menjavami voznikov je zaradi nesreče na stezo zapeljal varnostni avto in del mojega dela je šel prav tam po zlu, saj sem izgubil vso razliko, ki sem si jo privozil pred zasledovalci. A tako pač je v dirkaškem športu. Menim, da nam je danes le malo zmanjkalo za zmagovalne stopničke, ki so nekajkrat bile celo na dosegu roke,« je prepričan 17-letnik.

Mark Kastelic FOTO: David Smole

»Dali smo vse od sebe in vesel sem, da nam je končno uspel tudi dober pit-stop in zares hitra menjava dirkačev. Vse brez napake. Kljub temu, da gre za eno mojih najboljših dirk, pa jo lahko izpostavim tudi kot izjemno težko. Bilo je namreč zelo vroče zunaj in tudi temperature v dirkalnem avtu so presegle 60 stopinj. Voziti v tako vročem je zelo naporno, poleg tega pa sem bil za nameček sam tisti, ki je dirko začel, kar pomeni, da je zaradi predštartne procedure treba biti v avtomobilu več kot pol ure pred pričetkom dirke,« je še navrgel Mark in postavil piko na i.

Prav je, da uspeh dostojno proslavimo

»V dirkaškem kombinezonu, s čelado na glavi in brez hlajenja je tako že štart dirke precej naporen in je voznik pregret še preden posveti zelena luč. Na koncu sem bil zares izmučen. Vseeno smo veseli uspeha in prav je, da ga dostojno proslavimo. Sledi premor, a na naslednji dirki v Nemčiji bi si jasno želeli našo uvrstitev še nadgraditi. Zavedamo se, da bo uspeh težko ponoviti, zato stajamo realni, a vseeno delamo v smeri tega, da slej ko prej pridemo tudi na zmagovalne stopničke.«