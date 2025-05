Mladi Slovenec spozna(va)l tudi znamenito stezo formule 1 v Zandvoortu

Slovenski dirkaški up Mark Kastelic (Mapetrol Lema racing, mercedes AMG GT4) se je minuli konec tedna udeležil preizkušnje za evropsko prvenstvo razreda GT4 v Zandvoortu, ki gosti tudi spektakle v formuli 1. S finskim moštvenim sotekmovalcem Eliasom Niskanenom sta sobotno dirko končala na 25. mestu, na včerajšnji pa sta zasedla skupno 28. mesto in 16. v točkovanju t. i. srebrne kategorije.

»Za nami je precej zahteven konec tedna. Dva dni smo se ukvarjali z iskanjem nastavitev dirkalnika in zdi se, da tudi ob koncu nismo našli optimalne rešitve,« je sporočil komaj 17-letni dirkač iz Ivančne Gorice, ki je na znameniti nizozemski stezi vozil prvič. »Zagotovo se je poznalo, da za razliko od izkušen(ejš)ih tekmecev tu nismo opravili testiranj in da sem svoj prvi krog na tej progi odpeljal šele na uvodnem prostem treningu,« je razkril Kastelic, ki se je s stezo v Zandvoortu spoznaval vse do konca nedeljske dirke.

Zadovoljen s svojo predstavo

Mark Kastelic je bil zadovoljen s svojo predstavo. FOTO: David Smole

»Glede na vse okoliščine sem s svojo predstavo zadovoljen. Od sebe sem dal vse in moji časi niso bili dosti slabši od dirkačev med 10. in 15. mestom. Morda je le škoda, da mojemu sovozniku Eliasu Niskanenu tokrat ni šlo najbolje in da sva zaradi tega v drugem delu dirke izgubila kar nekaj mest in s tem boljšo uvrstitev med več kot 40 posadkami iz vsega sveta. No, to so pač vzdržljivostne preizkušnje, na katerih štejeta nastopa dveh dirkačev in ne le enega posameznika,« je še pojasnil slovenski up, ki se je včeraj z 21. štartnega položaja prebil na 17., nakar je za volan mercedesa AMG GT4 sedel Niskanen, ki je imel kar nekaj težav in je enkrat zapeljal tudi v pesek, zaradi česar sta zdrsnila na končno 28. mesto.

Na sobotni dirki se je zmage veselila ameriško-kanadska posadka Erik Evans-Marco Signoretti (ford mustang GT4), na včerajšnji pa sta bila najhitrejša Francoza Robert Consani in Benjamin Lariche (audi R8 LMS GT4).