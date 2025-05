Največji slovenski talent dirka brez vozniškega dovoljenja

V nadaljevanju preberite:

Verjetno marsikdo še ni slišal za Marka Kastelica iz Ivančne Gorice. A to se bo prav kmalu spremenilo, saj je 17-letni mladenič naš največji up v svetu dirkaštva. Zaradi rosnih let še nima vozniškega dovoljenja, a vendar na najbolj znanih evropskih dirkah in prizoriščih kot član moštva Mapetrol Lema racing dosega največje hitrosti in najboljše rezultate.

Mladega dirkača, ki dirka v razredu GT4, je nedavno Zveza za avtošport Slovenije – AŠSLO razglasila za talenta leta, poznavalci pa so prepričani, da je na dobri poti, da postane najuspešnejši Slovenec v motošportu in bo Slovenijo že kmalu postavil na svetovni zemljevid.

Lansko sezono je s svojim mercedesom AMG GT kot najmlajši končal na tretjem mestu v skupnem seštevku italijanskega prvenstva v razredu GT4, pred slabima dvema tednoma je dosegel prvo mesto na dirki na legendarnem dirkališču v Imoli, kjer je bil tega dne v razredu GT3 na drugem mestu Valentino Rossi, tekmoval pa je tudi Mick Schumacher, sin legendarnega Michaela Schumacherja.