Ena trenerkina klofuta, in nisem šla več na trening

V nadaljevanju preberite:

Vrhunski športnik skoraj vsak dan pomisli, da bi kariero obesil na klin, ker je tako zelo težko. Zlasti ko so poškodbe. V vrhunskem športu oziroma v športu na najvišji ravni je veliko več težkih trenutkov kot pa trenutkov zmagoslavja. To mora biti vsakomur jasno. Vsi vidimo Tadeja Pogačarja, kako zmaguje, ne vemo pa, koliko ur je za njim, ko je trpel kot nor, da je dosegel, kar je. Športniki morajo skozi ekstremne napore, da pridejo do tekmovanj. Vrhunski šport je vse prej kot preprost.