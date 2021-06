Marquez na Sachsenringu utišal vse, ki so ga že odpisali

Rezultati dirke za VN Nemčije v razredu motoGP na Sachsenringu:

1. M. Marquez (Špa, Honda) 41:07,243, 2. Oliveira (Por, KTM) + 1,610, 3. Quartararo (Fra, Yamaha) 6,772, 4. Binder (JA, KTM) 7,922, 5. Bagnaia (Ita, Ducati) 8,591, 6. Miller (Avst, Ducati) 9,086, 7. A. Espargaro (Špa, Aprilia) 9,371, 8. Zarco (Fra, Ducati) 11,439.

Marc Marquez je potrdil, da je kralj Sachsenringa. FOTO: Ronny Hartmann/AFP



Igra mačke z mišjo

Vrstni red za svetovno prvenstvo (8/19):

1. Quartararo (Fra, Yamaha) 131, 2. Zarco (Fra, Ducati) 109, 3. Miller (Avst, Ducati) 100, 4. Bagnaia (Ita, Ducati) 99, 5. Mir (Špa, Suzuki) 85, 6. Viñales (Špa, Yamaha) 75, 7. Oliveira (Por, KTM) 74, 8. Binder (JA, KTM) 56, 9. A. Espargaro (Špa, Aprilia) 53, 10. M. Marquez (Špa, Honda) 41.

Po vseh težavah, ki jih je imel španski motociklistični as, so ga nekateri že odpisali iz boja za vrh. Toda Hondin zvezdnik je s šampionsko predstavo na včerajšnji veliki nagradi Nemčije v razredu motoGP zaprl usta kritikom in pokazal, da še nikakor ni za odpis.Z imenitnim dirkanjem vse od štarta, po katerem se je s petega položaja do prvega zavoja izstrelil do drugega mesta in kmalu zatem prevzel vodstvo, je pokazal zobe tekmecem in v blestečem slogu slavil zmago, prvo po podvigu novembra 2019 na veliki nagradi Valencie. Največjo razliko je naredil takrat, ko je začelo rositi. Po uspehu, na katerega je moral čakal več kot leto dni (k tako dolgi suši je v največji meri botrovala neprijetna poškodba rame, ki so mu jo morali kar trikrat operirati), se je Marquez v cilju boril s čustvi.»To je eden od najpomembnejših trenutkov v moji karieri,« so bile prve besede presrečnega 28-letnega šampiona iz Cervere v Kataloniji, potem ko je še enajstič zapored (osmič v motoGP) v svojo korist odločil dirko za svetovno prvenstvo na Sachsenringu. Kakor je zaupal po 57. zmagi med elito, je že pred štartom slutil, da bo na Saškem dočakal svojo priložnost.»A ni bilo preprosto. Moral sem se večkrat znova prepričati, da se lahko borim za stopničke, da še vedno znam in zmorem. Ko sem videl prve dežne kapljice, sem si rekel: 'Marc, to je tvoja dirka!' Bolj ko je rosilo, bolj sem pritiskal in tvegal,« je ključ do tokratnega uspeha razkril Marquez in v nadaljevanju ponovil, da je bilo proti koncu, ko se mu je začel približevati portugalski tekmec(KTM), težko ostati zbran.»Po glavi mi je rojilo resnično veliko različnih misli, spomnil sem se lanskih težkih trenutkov ... Toda na koncu mi je le uspelo. In v moštvu bomo naredili vse, da bomo nadaljevali v takšnem slogu,« je tekmecem še zagrozil osemkratni svetovni prvak.Nasmeha ni skrival niti drugouvrščeni Oliveira, ki se je tretjič zapored zavihtel na zmagovalni oder. »To je bila igra mačke z mišjo oziroma bitka na razdaljo. Marc je bil najhitrejši v enem sektorju, jaz v drugem, potem spet on in nato jaz ...« je dvoboj z Marquezom opisal 26-letni Portugalec.Na koncu je bil s tretjim mestom zadovoljen tudi Yamahin zvezdnik. »Ker smo imeli na tukajšnji stezi obilo težav, so te stopničke zame vredne zlata,« je poudaril 22-letni Francoz, potem ko se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve. Kot vodilni ima zdaj 22 točk naskoka pred rojakom(Ducati), ki je dirko začel z najboljšega startnega položaja in jo z zaostankom debelih enajstih sekund končal na osmem mestu.Naslednja preizkušnja bo na sporedu že v nedeljo v Assnu.