Marquezove besede, ki so dvignile obrvi

Marc Marquez je po povratku v karavano motoGP še vedno daleč od šampionske forme. Poleg tega, da je Marquez že spregovoril o bolečinah, ki jih še vedno čuti po večkratnih operacijah nadlahtnice, je za privržence Honde zaskrbljujoče tudi dejstvo, da letošnji motocikel močno zaostaja za najhitrejšimi. Najboljšo uvrstitev s hondo je na petkovih prostih treningih z desetim mestom zabeležil Marquezov moštveni kolega Pol Espargaro.



»Če je to bolj težava motocikla kot dirkačev? Jasno je, da smo v kritični situaciji,« je dnevnik AS na svoji spletni strani citiral Marqueza. »Tudi sam osebno in profesionalno nisem v najboljši situaciji, da bi nam zdaj lahko pomagal. Če bi bil v polni formi, bi se lahko boril za stopničke in zmage, a bilo bi veliko težje kot leta 2019. Jasno je, da vsi dirkači Honde trpimo. To nekaj pomeni, a vsi delamo. Smo ekipa v dobrem in slabem. Zdaj bo potrebno iz vsakega dirkača izvleči največ, pa tudi iz Honde. Honda je Honda, zaupam vanje in gotovo se bomo vrnili, saj nam želje in prizadevanja ne manjka.«



Tudi Marquez sam je pred časom priznal, da je razmišljal o tem, da bi letošnjo sezono izpustil, po njegovih neprepričljivih predstavah in številnih padcih pa je vedno več takšnih, ki menijo, da bi to res moral storiti.

To ni kot trening nogometa

»Na koncu moraš vse skupaj razumeti, ne smeš se navduševati nad fiktivnimi rečmi, moraš ostati realist, sicer to postane vir frustracij. To je lahko reči, a težko narediti,« je nadaljeval Marquez. »Tu se počutim bolje kot v petek v Mugellu. Res je, da ko pridem na dirkališče, se moram na dveh, treh ali štirih točkah ponovno prilagoditi in mi je težko, a preprosto potrebujem kroge na motociklu, na motociklu, s katerim tekmujem. Nogometaš si lahko obuje svoje čevlje in vzame žogo ter začne normalno brcati žogo na treningu. Naša edina priložnost za dirkanje z motociklom motoGP je med veliko nagrado, ko so v nas usmerjene kamere in je tekmovanje. To je potrebno sprejeti, ker smo prepričani, da je to najboljši način, da spet pridemo na raven, na kateri smo bili. Ta proces je potrebno opraviti in upam, da ga bo čim prej konec, a jasno je, da je težko. Težko je, a to moram sprejeti.«



Nekaj nasvetov naj bi Marquezu v nedavnem pogovoru podelil tudi legendarni Hondin Avstralec Mick Doohan, ki se je tudi sam uspel vrniti po hujši poškodbi.



»Ponudila se nama je priložnost za pogovor in zelo mi je bilo zanimivo. Morda bom nekoč povedal, o čem sva govorila. Zelo lep pogovor je bil. Dobro je bilo izvedeti kaj o njegovi izkušnji. Verjamem, da bi mi to lahko pomagalo. Zelo cenim nasvete, ki mi jih daje Doohan, saj je eden mojih herojev, še posebej zato, ker je šel skozi podobno situacijo. Bil sem kot otrok v šoli, ki pozorno posluša in si poskuša zapomniti vse,« je dodal Marquez.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: