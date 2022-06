Mehiški junak Checo na vrtiljaku čustev

V nadaljevanju preberite:

Sergio Perez je zmago v kneževini in podaljšanje pogodbe z rdečimi biki proslavil tako prešerno, da je imel zjutraj in še nekaj dni – moralnega mačka. Objektivi so ga ujeli, kako na neki jahti v Monte Carlu pleše z licem ob licu z blondinko in kako se ne zmeni za intimni prostor rjavolaske ... Skesani zvezdnik je na instagramu objavil javno opravičilo svoji ženi Caroli Perez Martinez. Kako se je odzval na afero, koliko mu bo nanesla nova pogodba in kakšne so njegove možnosti, da osvoji naslov svetovnega prvaka?