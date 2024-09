Mehiški šampion: Le kaj bodo rekli zdaj?

Mehiški boksarski šampion Saul »Canelo« Alvarez kot po tekočem traku niza zmage. V Las Vegasu je ponoči slavil že 62. v poklicnem ringu (v statistiki ima tudi po dva neodločena izida in poraza), potem ko je prepričljivo po točkah s 118:109, 117:110 in 118:109 premagal doslej še neporaženega Američana portoriškega rodu Edgarja Berlango (22 zmag, 1 poraz).

»Le kaj bodo rekli zdaj? Vseskozi govorijo, da se borim s starejšimi, ves čas nekaj govorijo ... Toda moje izkušnje, nadarjenost, trdo delo, moja inteligenca – vse skupaj me delajo najboljšega. Če imaš talent in nimaš discipline, potem nimaš ničesar,« je poudaril 34-letni Mehičan, potem ko je zanesljivo ubranil naslova svetovnega prvaka v supersrednji kategoriji po različicah WBC in WBO.

Berlanga je tudi v porazu videl pozitivne stvari. »Dobro sem prenašal njegove udarce, sploh tistega v tretji rundi. Tokrat sem se boril z legendo boksa. Upam, da je bil to zame začetek nečesa velikega – da bom tudi sam postal legenda,« si je zaželel 27-letni boksar iz Brooklyna.