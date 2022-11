Metod Ropret razkril denarni obseg poslovanja OZS

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je na skupščini sprejela finančno poročilo predsednika Metoda Ropreta - predsednik se zaradi službenih obveznosti skupščine ni udeležil - za leto 2021 in finančni načrt za leta 2022. Avgustovska revizija je pokazala, da je bilo v lanskem poslovnem letu 22.879 več odhodkov kot dohodkov.

Boljše poslovne rezultate pričakujejo za leto 2022, to pa tudi zaradi organizacije finala lige prvakov in moškega svetovnega prvenstva, ki ga je namesto suspendirane Rusije Slovenija pripravila skupaj s Poljsko. Ropret je v svojem poročilu zapisal, da v letu pričakuje 3.565.000 evrov odhodkov, od tega 1.120.000 za reprezentančni program selekcij dvoranske odbojke, in 3.570.900 dohodkov.

S tem presežkom bi društveni sklad dvignili iz negativnega stanja

»Poslovanje OZS v letu 2022 je bilo v skladu z načrtom, ki smo ga naredili ob koncu leta 2021. Reprezentančne akcije članov in članic so bile znane, reprezentance mlajših, po dve reprezentanci fantov in deklet, pa so imele kvalifikacije za uvrstitev na evropska prvenstva. Glede znane kakovosti evropske odbojke smo predvidevali uvrstitev na EP vsaj dveh reprezentanc, uvrstile so se štiri, kar bo delno povečalo stroške,« je v sporočilu zapisal Ropret.

Predsednik se je ozrl tudi na finančne posledice organizacije lige prvakov in svetovnega prvenstva: »Bilančni znesek pri organizaciji turnirjev lige prvakov se bo povečal za okoli 600.000 evrov. Zaradi zelo kratkega časa za pripravo na svetovno prvenstvo nismo uspeli pripraviti finančnega plana in smo bili primorani ponudbe sprejemati brez pogajanj. Pričakujemo za okoli 5.000.000 evrov stroškov in 5.300.000 evrov prihodkov. S tem presežkom bi društveni sklad dvignili iz negativnega stanja in s tem poplačali odprte obveznosti.«