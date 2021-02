Mišmaš Zrimškova v Istanbulu do zlata in brona

Slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je na dvoranskem prvenstvu Balkana v atletiki v Istanbulu osvojila zlato medaljo na 1500 m (4:09,43) in bron v štafeti 4 x 400 m, ki je krepko popravila državni rekord (3:41,50).



V četverici so bile še Veronika Sadek, Maja Pogorevc in Anita Horvat.



Prejšnji dvoranski rekord na 4 x 400 m, 3:45,41, so Agata Zupin, Pogorevčeva, Aneja Simončič in Jerneja Smonkar tekle 22. januarja lani v Novem mestu.



»Moj cilj je bil, da kontrolirano odtečem tempo v prvem delu in zadnjih 400 m pretečem na vso moč. Zadovoljna sem z nastopom in vesela tudi končnega časa. Potem pa sem nepričakovano nastopila še v štafeti, ker Smonkarjeva zaradi manjše poškodbe ni mogla. Sama zelo rada tečem v štafeti, ker je v njej prisoten poseben ekipni duh. Vesela sem bila na koncu brona in državnega rekorda,« je dejala Mišmaš Zrimškova.

Lukanova najboljša na 3000 metrov

Za drugo slovensko zlato je zmagala tudi Klara Lukan na 3000 m (8:58,73).



»Današnje zmage sem zelo vesela. Ubrala pa sem drugačno taktiko kot prejšnji konec tedna na DP. Začela sem počasneje in potem stopnjevala ritem. Počutila sem se odlično in na koncu mi je ostalo tudi dovolj energije za finiš. V samostojnem teku sem za šest sekund popravila osebni rekord. Zato bom šla sproščeno na EP,« je po zmagi povedala Lukanova.

Kopica slovenskih odličij

V Turčiji so po srebru posegli Lia Apostolovski v skoku v višino (1,85 m), Neja Filipič v troskoku (13,86 m) in Žan Rudolf na 800 m (1:48,29).



Vid Botolin je bil tretji na 3000 m (8:10,76) z državnim rekordom za starejše mladince, bron pa so osvojili še na 400 m Anita Horvat (53,44) in Luka Janežič (47,16) ter Jerneja Smonkar na 800 m (2:06,85).



Peti je bil Robert Renner v skoku s palico (5,30), Tilen Ovniček šesti na 60 m (6,85), sedmi sta bili Joni Tomičić Prezelj na 60 m ovire (8,37) in Maja Pogorevc na 400 m (55,42).



Deveti so bili Blaž Zupančič v suvanju krogle (18,45 m), Jan Luxa v troskoku (15,30 m), Matija Rizmal na 3000 m (8:24,95) in Veronika Sadek na 800 m (2:12,34).



Dino Subašič je bil v skoku v daljino deseti, predzadnji (7,23), deseta pa je bila tudi Zala Istenič na 60 m (7,66).

