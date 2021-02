Mlada Lia Ludvik se je ustavila šele v finalu Prage

Vesele novice prihajajo tudi iz Prage, kjer si je mlada slovenska judoistka Lia Ludvik izbojevala svojo drugo kolajno na turnirjih za svetovni pokal. Po treh prepričljivih zmagah in enem porazu je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila drugo mesto.



Potem ko je bila 20-letna borka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku v uvodnem krogu prosta, je v drugem z iponom izločila Danko Louise Hansen (10:0). Zatem je Lia predčasno premagala Belgijko Selino Delen (10:0), v polfinalu pa je bila prav tako z iponom boljša od domače reprezentantke Renate Zachove (10:0).



V zaključnem dvoboju se je Ludvikova, mladinska evropska prvakinja iz Sofije 2018, postavila po robu Nizozemki Geke Ven Den Berg in po hudem boju izgubila z iponom (0:10). Lia, ki veliko trenira skupaj z olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak, je s srebrnim odličjem dosegla svoj največji uspeh v članski konkurenci, med katero se je prvič v svetovnem pokalu na zmagovalni oder povzpela februarja lani v Bratislavi, kjer je bila tretja.



Na praške blazine bo jutri stopila še Urška Torkar, ki se bo v uvodnem krogu kategorije nad 78 kilogramov spoprijela s Hrvatico Katarino Lucijo Vuković. Na odprtem prvenstvu Češke sicer sodeluje 270 judoistov in judoistk iz 23 držav.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: