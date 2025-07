Na OFEM v lov na medalje 117 slovenskih športnikov

V Severni Makedoniji se začenja Olimpijski festival evropske mladine (Ofem). V 14 športnih panogah bo nastopilo 59 slovnskih športnic in 58 športnikov. Vseeno pa tokrat ne bomo videli najštevilčnejše zasedbe, saj je to gostil Maribor, ki je tekmovanje gostil pred dvema letoma. Slovenci so si takrat priborili devet medalj, od tega dve zlati, dve srebrni in pet bronastih.

Na včerajšnjem odprtju Ofema sta slovensko trobojnico nosila judoistka Pavlina Selan in odbojkar Tevž Slatinšek, tekmovanje pa je sicer namenjeno športnikom od 14. do 18. leta starosti. Glavnina tekmovanja bo potekala v Skopju, pri gimnastičnih tekmovanjih pa bo pomagal tudi hrvaški Osijek. Slovenci bodo tekmovali v atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, kajaku in kanuju, cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki, košarki 3x3, odbojki, plavanju, namiznem tenisu, strelstvu in tekvondoju.

Medalje, ki so jih pred dvema letoma podeljevali v Mariboru. Slovenci smo jih osvojili devet. FOTO: Marko Pigac

Ob predstavitvi ekipe je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac o tekmovanju govoril z izbranimi besedami: »To je izjemno tekmovanje, v tej starostni kategoriji še posebej pomembno. Poleg tega je večpanožno tekmovanje in običajno tekmujete le isti med seboj. Želim, da izpolnite vaše osebne cilje. Številni Slovenci, ki so v preteklosti osvajali odličja na Ofemu, so pozneje stali na zmagovalnem odru svetovnih in evropskih prvenstev, osvajali pa so tudi olimpijske medalje,« je sporočil slovenski odpravi.

V Mariboru so leta 2023 zlato osvojile odbojkarice in judoistka Nika Tomc. Medalje so dobili še atleti Tom Teršek, Žan Ogrinc in Tia Tanja Živko, izjemno talentirana gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, judoistka Leila Mazouzi, tenisač Svit Suljić ter moška rokometna reprezentanca.