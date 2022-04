Mladi Rus zmago proslavil z nacističnim pozdravom?!

Ruski predsednik Vladimir Putin se naj bi za napad na Ukrajino odločil tudi zaradi tamkajšnjih domnevnih privržencev nacizma. Kot da jih v Rusiji ni?! Za neopravičljiv škandal je, denimo, minuli konec tedna poskrbel mladi ruski dirkač Artjom Severjuhin, ki je med proslavljanjem svoje zmage v kartingu na preizkušnji za evropsko prvenstvo v Portimau proti gledalcem dvignil roko tako, da je močno spominjala na nacistični pozdrav.

To je storil med igranjem (italijanske) himne, nakar je izbruhnil v smeh. Dogodek je med spremljevalci tega avto-motošporta na družabnih omrežjih dvignil obilo prahu, pristojni pri Mednarodni avtomobilistični zadevi (FIA) pa so že uvedli preiskavo zoper nesprejemljivo vedenje 15-letnega Severjuhina med slovesno razglasitvijo.

Odgovorni pri FIA so sicer kmalu po začetku vojne v Ukrajini sprejeli odločitev, da lahko ruski dirkači na prireditvah pod njihovim okriljem sodelujejo le pod pogojem, da podpišejo obrazložitev, s katero obsojajo napad Rusije na svojo sosedo. Artjom (oziroma njegovi prišepetovalci) je zaobšel to »pravilo« tako, da se je za dirko na Portugalskem prijavil z italijansko licenco.

Vodstvo švedske ekipe Ward Racing, za katero je dirkal ruski najstnik, je že povleklo prvo potezo in še pred zaključkom preiskave izključilo Severjuhina. »V moštvu smo izrazito osramočeni zaradi dirkačeve poteze, ki jo najhuje obsojamo. Opravičujemo se vsem, ki se zaradi njegovega vedenja počutijo prizadete,« so sporočili iz Ward Racinga.

Dan po škandalu se je oglasil tudi Artjom (oziroma njegov tabor) in se v pismu opravičil za svoje dejanje. »Ko sem stal na zmagovalnem odru, sem naredil gesto, ki so jo mnogi razumeli kot nacistični pozdrav. Ne vem, zakaj sem tako dvignil roko, tega ne znam pojasniti. Nikoli nisem podpiral nacizma. Vem, da sem kriv in neumen, pripravljen sem nositi posledice za to, kar sem storil,« je bilo mogoče prebrati v pismu.