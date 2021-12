Mladi val zlatih športnikov bo zaznamoval tudi leto 2022

Kolesarstvo je imelo po zaslugi Tadeja Pogačarja znova najbolj vidnega predstavnika med športniki, plezalka Janja Garnbret je prepričljivo slavila med športnicami, Rok Možič pa utegne postati odbojkarska različica Luke Dončića. Kaj imajo vsi trije skupnega? Mladost. V povprečju namreč štejejo nekaj več kot 21 let in so vključno z Dončićem in še nekaterimi mladimi zvezdami glasniki slovenske športne prihodnosti.

V tem pogledu je že izjava Garnbretove, »da se ni ničesar za bati«, pri čemer je mislila na naslednje izzive v svoji panogi, dovolj pomenljiva in kaže, da še zdaleč ni rekla zadnje besede v športu, v katerem je že pri rosnih letih osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Nad njo je bil navdušen tudi Pogačar.

»Najbolj me je navdušila Janja Garnbret z zlato kolajno v plezanju. Ko sem tisto gledal, je bilo vse videti tako z lahkoto. To je bila res lepa zlata kolajna,« je dejal na novinarski konferenci pred prireditvijo, na kateri je v moški konkurenci ugnal Primoža Rogliča in košarkarskega asa Dončića.

Janja Garnbret vedno išče nove cilje

Pri ženskah dilem ni bilo. Garnbretova je zanesljivo slavila, potem ko je postala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Z ramen ji je zaradi pritiska, ki si ga je sama naložila, padlo ogromno breme. Vseeno pa je v torek odlična plezalka dejala, da ji izzivov ne bo zmanjkalo.

»Z olimpijsko zlato kolajno sem dosegla, kar sem si želela. A kolikor se poznam, si moram vedno postaviti nove cilje. Tako tekmovalne kot v skali, kjer moram še preplezati kakšno zahtevno smer,« je v predsedniški palači dejala 22-letna Garnbretova.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Letos je postavila nove mejnike tudi v naravnih plezališčih. V začetku novembra je v Oliani v Španiji kot prva ženska na svetu na pogled preplezala smer, ocenjeno z 8c, kar je najtežja smer, ki jo je na pogled preplezala ženska.

»To sem si vedno želela. Doslej sem premikala meje samo na tekmovanjih, v skalnem plezanju pa ne toliko. Fino je, da sem tudi tam postavila letvico višje. Sponzorji veliko vlagajo tudi v del, ki ne zajema tekem, tako da si bom tudi v tem našla nove izzive,« je poudarila sedemkratna svetovna prvakinja.

Pogačar: Vedno lahko najdeš rezerve

Tudi dvakratni zmagovalec slovite dirke po Franciji Pogačar je na novinarski konferenci pred prireditvijo, na kateri je prvič v karieri prejel naziv športnik leta, izpostavil nekaj novih izzivov v prihajajočem letu 2022. Največji bo zagotovo branjenje skupne zmage in lov na hat-trick rumenih majic na Touru. Obenem bo nekoliko drugače začrtal sezono kar se tiče ostalih preizkušenj. Začetek bo sicer na las podoben letošnjemu, preizkusil pa se bo še na eni največjih enodnevnih dirk po Flandriji, ter drugič na preizkušnji Milano–Sanremo, na kateri je že dosegel 12. mesto.

Triindvajsetletni »kolesarski volk« tako dodaja nove izzive v svoje sezone, ob koncu kolesarskega leta 2022 pa kani nastopiti še na dirki po Španiji ter na svetovnem prvenstvu v Avstraliji v Wollongongu. »V programu imam štiri spomenike, izpade zgolj Pariz –Roubaix. Glede teh spomenikov sem kar nestrpen. Tu sta še dva grand toura in svetovno prvenstvo, zato bo kar naporno naslednje leto, ampak se že veselim začetka,« je dejal najboljši kolesar na svetu za leto 2021 po izboru francoskega Velo Magazina.

FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Mladeniča bo pred Tourom 2022 moč spremljati tudi na dirki po Sloveniji. Nastop je potrdil že večkrat, seveda pa je vse odvisno od poteka sezone in zdravstvenega stanja. V primerjavi z Garnbretovo si dodatnih izzivov ni postavil, niti se ni spustil v razglabljanje o rezervah.

»Ne vem, kje so rezerve. Vedno jih lahko najdeš. S tem se mi za zdaj ni treba ukvarjati. Delam, kot delam, kar se obrestuje. Zagotovo so rezerve še kje, ampak ne bom se obremenjeval s tem. Ko bo treba, jih bomo že našli,« pravi mladi kolesar.

Možič po stopinjah Urnauta?

Slovenska športna javnost pa ne pričakuje zgolj uspešne kolesarske in plezalne sezone, temveč z nestrpnostjo pogleduje med drugimi predvsem proti zimskim olimpijskih igram v Pekingu, domačem evropskem prvenstvu v rokometu za ženske ter upa na nadaljevanje košarkarske pravljice na eurobasketu v Nemčiji ter morebitni prvi veliki uspeh odbojkarjev na svetovnem prvenstvu.

Prav četrti košarkarji z OI v Tokiu so v razvrstitvi za ekipo leta prehiteli srebrne odbojkarje. Med slednjimi je bil tudi Rok Možič, ki je prejel nagrado za izstopajočo mlado športno osebnost leta. S tem je nasledil Pogačarja, Dončića, Tima Gajserja, Garnbretovo in ostale, ki so si nato utrli pot med zvezdnike svojega športa.

»V čast mi je, da sem v taki družbi. Ta naziv so dobili tisti, ki so zdaj eni najboljših ne samo v Sloveniji temveč tudi na svetu. Sam upam, da jim bom sledil ter postal eden najboljših odbojkarjev na svetu,« je na novinarski konferenci po prireditvi za športnika leta dejal 19-letni odbojkar. Trenutno je na dobri poti, saj je v svoji prvi sezoni med italijansko elito z Verono drugi najboljši strelec najmočnejše lige na svetu.

Tako kot nekoč Tine Urnaut bi utegnil biti prav Možič tisti, ki bo vodil novo generacijo odbojkarjev do vidnih uspehov. Korak naprej želi stopiti v Rusiji na SP.

»Z reprezentanco sem igral na treh akcijah. Pred mano je še veliko reprezentačnih let, veliko velikih tekmovanj začenši s svetovnim prvenstvom. Upam, da lahko pridemo do podobnih ali še boljših rezultatov ter da lahko ob tem postanem eden od vodij reprezentance,« je za konec dejal Možič.

Slovenska športna prihodnost je v dobrih rokah vsaj sodeč po mladih imenih, ki stopajo v velike čevlje ali pa so v določenih primerih že prerasli obutev svojih predhodnikov.