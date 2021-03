MOK bo kril stroške cepljenja za vse olimpijce

Tekmovalci na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu in prihodnje leto na zimskih OI v Pekingu bodo imeli na voljo cepivo proti novemu koronavirusu, kupljeno na Kitajskem. Kot je danes napovedal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach, je sprejel kitajsko ponudbo, tako da bo cepiva dovolj za vse udeležence.



Kitajski olimpijski komite je pristopil s ponudbo za dodatno cepivo, namenjeno udeležencem olimpijskih iger Tokio 2020 in Peking 2022, je danes dejal Bach. »MOK bo ta dodatna cepiva plačal za vse olimpijske in paraolimpijske kipe. Poleg tega bo kril stroške dveh odmerkov cepiva, ki je na voljo olimpijcem v matičnih državah,« je poudaril Bach in dodal, da gre za potezo solidarnosti v boju proti pandemiji.



Bach je še dodal, da je bilo veliko število olimpijskih športnikov in spremljevalcev v matičnih državah že cepljenih: »Veliko pa je že pridobilo zavezo oziroma obljubo države ali vlade, da bo olimpijcem omogočila cepljenje.«



Olimpijske igre v Tokiu, ki so bile lani prestavljene zaradi pandemije,bodo kljub še trajajoči koronski krizi na sporedu od 23. julija do 8. avgusta.

