Motociklisti bodo spet obiskali Portimao, zaključek ostaja v Valenciji

Spored dirk v razredu motoGP v letu 2021: 28. marec: Katar (Losail), zmagovalec Maverick Vinales (Špa/Yamaha);

4. april: Katar (Losail), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha);

18. april: Portugalska (Algarve), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha);

2. maj: Španija (Jerez), zmagovalec Jack Miller (Avs/Ducati);

16. maj: Francija (Le Mans), zmagovalec Jack Miller (Avs/Ducati);

30. maj: Italija (Mugello), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha);

6. junij: Katalonija (Barcelona), zmagovalec Miguel Oliveira (Por/KTM);

20. junij: Nemčija (Sachsenring), zmagovalec Marc Marquez (Špa/Honda);

27. junij: Nizozemska (Assen), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha);

8. avgust: Avstrija, VN Štajerske (Spielberg);

15. avgust: Avstrija (Spielberg);

29. avgust: Velika Britanija (Silverstone);

12. september: Aragon (Alcaniz);

19. september: San Marino (Misano);

3. oktober: Japonska (Motegi);

17. oktober: Tajska (Buriram);

24. oktober: Malezija (Sepang);

7. november: Portugalska (Algarve);

14. november: Valencia (Ricardo Tormo).

VN Malezije bo po novem teden prej, kot je bilo sprva predvideno, najboljši motociklisti pa se bodo pred novembrskim zaključkom v Španiji znova ustavili na Portugalskem. Do odpovedi dirke v Avstraliji tako v motoGP kot v formuli 1 je prišlo zaradi omejitev pri vstopu v državo in logističnih težav, povezanih s pandemijo covida-19.Na uradni strani motoGP so že potrdili spremenjen koledar za letošnjo sezono. Tako bo VN Malezije potekala teden prej, kot je bilo sprva predvideno, med 22. in 24. oktobrom, kar je le teden dni za VN Tajske.Poleg tega so organizatorji svetovnega prvenstva potrdili, da se bodo dirkači po aprilu ponovno vrnili na portugalsko dirkališče v Algarve, kjer bo dirka 7. novembra. Sezona 2021 se bo končala z dirko v Valenciji teden dni pozneje.