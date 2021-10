Na državnem prvenstvu v Mariboru največ lovorik ljubljanskemu Tivoliju

Dobitniki kolajn na državnem prvenstvu

Člani, do 63,5 kg: 1. Nikolov Veber (Fužinar), 2. Malovič (Ptuj); do 67 kg: 1. Šircelj (FCL), 2. Elshani (Itercom Ce); do 71 kg: 1. Sejdinović (Tivoli), 2. Šepic (Legionar), 3. Kalač (ŽBK Mb) in Preložnik (Itercom Ce); do 75 kg: 1. Makovec (Tivoli), 2. Ivanovič (Portorož), 3. Medić (ŽBK Mb) in Podgoršek (Legionar); do 80 kg: 1. Starašinič (Tivoli), 2. Forster (ŽBK Mb), 3. Volgemut (Ring Ptuj); do 92 kg: 1. Bolkovič (Ljutomer), 2. Ban (Tivoli), 3. Škrjanec (Chagi); nad 92 kg: 1. Mikšić (Tivoli), 2. Šimunovič (Lju), 3. Ružič (Intercom Ce).

V mariborski športni dvorani Leona Štuklja so prireditelji iz domačega ŽBK minuli konec tedna uspešno spravili pod streho državno prvenstvo v boksu. V članski konkurenci so bili najuspešnejši borci iz Tivolija, ki so si izbojevali kar štiri zlate lovorike.Z naslovi državnega prvaka so se ob(do 71 kg), ki so ga po tesni finalni zmagi nad(Legionar) razglasili za najboljšega boksarja med člani, iz omenjenega ljubljanskega kluba okitili še(do 75 kg),(do 80 kg) in(nad 92 kg). Zlate kolajne so si v absolutni konkurenci priboksali še nadarjeni(DBV Fužinar, do 63,5 kg),(FCL Ljubljana, do 67 kg) in(Ljutomer, do 92 kg).Nad organizacijo državnega prvenstva je bil navdušen tudi, predsednik Svetovne amaterske boksarske zveze (AIBA), ki je slovenskim klubom podaril precej opreme in odgovornim obljubil nadaljnjo podporo. Iz Maribora je odpotoval v Beograd, kjer je preveril, kako potekajo priprave za svetovno prvenstvo, ki bo med 26. oktobrom in 6. novembrom v tamkajšnji areni Štark. Ob tem je razkril, da bo nagradni sklad tekmovanja višji od dveh milijonov evrov.