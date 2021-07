Na kartonasti postelji se čudovito spi

Olimpijski krogi vse bolj žarijo. FOTO: Issei Kato/Reuters

Strošek milijon evrov

Prvi člani slovenske olimpijske odprave so že prispeli na Japonsko, kjer potekajo zaključne priprave pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu. V olimpijski vasi je tudi že namestnik vodje slovenske odprave, katerega prvi vtis je, da so organizatorji zelo dobro pripravljeni. Pohvalil je postelje, ki so nekaj posebnega. Dvaintridesete poletne olimpijske igre moderne dobe bodo posebne v marsikaterem pogledu. V veljavi so strogi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, zaradi katerih na tekmovališčih ne bo gledalcev, športniki in ostali udeleženci pa se morajo držati številnih protokolov. Med temi je tudi testiranje na letališču ob prihodu na Japonsko.Kot je izpostavil Kolarič, to lahko bistveno podaljša vstop na Japonsko. »Sam sem čakal le slabo uro, a današnja izkušnja jadralcaje slabša, čakati je moral šest ur,« je povedal. Ob tem je športnike pozval, naj bodo potrpežljivi, saj gre za ukrepe, ki zagotavljajo varnost prebivalstva v državi gostiteljici. Športnikom tako svetuje, da ohranijo osredotočenost na svojo nalogo - tekmovalni nastop. »Vso birokracijo in ostale postopke pa naj sprejmejo kot 'nujno zlo', katerega namen je varnost.«Olimpijska vas trenutno še ni uradno odprta, se pa v njej že nabirajo prvi športniki in ostali člani delegacij. V nasprotju s preteklimi igrami bo življenje v vasi precej drugačno, saj druženje med prebivalci ni dovoljeno. Kolarič ob tem poziva slovenske športnike, naj se držijo vseh pravil, saj so sankcije za kršitve zelo stroge, možna je tudi izključitev z iger. Ob tem so se organizatorji potrudili poskrbeti za udobje prebivalcev vasi. Kolarič je denimo omenil posebne postelje, ki so v želji po čim manjšem okoljskem vplivu narejene iz kartona. Te so uporabne in ponujajo udoben spanec. »Moram reči, da se na kartonastih posteljah čudovito spi.«Če že ne zaradi posebnih postelj in olimpijskih odličij, narejenih iz izrabljenih delov elektronskih naprav, bodo igre v Tokiu posebne predvsem zaradi strogih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. »To bodo v vsakem primeru posebne igre. Tekmovališča brez gledalcev bodo nekaj, česar na igrah še nismo doživeli. Kaj to pomeni za športnike, bo odvisno od vsakega posameznika. Marsikdo se je v zadnjem letu in nekaj več že navadil na tovrstno vzdušje na tekmovališčih,« je ocenil Kolarič.Ocenjeni strošek slovenske odprave je po njegovih besedah okoli milijon evrov. Številka je nekoliko višja od običajne zaradi posebnih pogojev pri nastanitvah tistih, ki so na Japonsko zaradi priprav prispeli prej. Sicer pa je Olimpijski komite Slovenije po Kolaričevih besedah v zahtevnih pogojih storil vse za čim bolj smotrno porabo sredstev.