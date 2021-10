Na koledarju motoGP za sezono 2022 tudi indonezijska ulična dirka

Svetovno prvenstvo, ki vsebuje 21 dirk za veliko nagrado, se bo začelo 6. marca v Katarju in končalo 6. novembra v Valenciji. Sezona se bo tradicionalno začela pod žarometi na dirkališču v Lusailu, nato pa 20. marca sledi povsem nova ulična dirka v Indoneziji. Argentina naj bi se v koledar vrnila v začetku aprila po nekajletni odsotnosti zaradi pandemije novega koronavirusa.

MotoGP se znova vrača tudi na Portugalsko, na razgibano stezo v Portimau (24. april), po nekajletni odsotnosti zaradi novega koronavirusa pa naj bi prvenec končno doživelo tudi dirkališče Kymiring v Kausali na Finskem (10. julij).



Ostale steze so stalnica v programu sezone motoGP, ki bo prvič v zgodovini potekala na 21 različnih prizoriščih. Do konca te sezone so ostale še tri dirke, in sicer v Misanu (24. oktober), Portimau (7. november) ter Valenciji (14. november). Najbolje kaže Francozu Fabiu Quartararoju z Yamaho, ki je tik pred naslovom svetovnega prvaka.



MotoGP, osnutek razporeda sezone 2022:



6. marec: VN Katarja (Losail);

20. marec: VN Indonezije (Mandalika);

3. april: VN Argentine (Termas de Rio Hondo);

10. april: VN Amerik (Austin);

24. april: VN Portugalske (Portimao);

1. maj: VN Španije (Jerez);

15. maj: VN Francije (Le Mans);

29. maj: VN Italije (Mugello);

5. junij: VN Katalonije (Barcelona);

19. junij: VN Nemčije (Sachsenring);

26. junij: VN Nizozemske (Assen);

10. julij: VN Finske (Kymiring);

7. avgust: VN Velike Britanije (Silverstone);

21. avgust: VN Avstrije (Spielberg);

4. september: VN San Marina (Misano);

18. september: VN Aragonije (Alcaniz);

25. september: VN Japonske (Motegi);

2. oktober: VN Tajske (Chang);

16. oktober: VN Avstralije (Phillip Island);

23. oktober: VN Malezije (Sepang);

6. november: VN Valencie (Valencia).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: