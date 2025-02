Na ljubljanskih blazinah drugi dan slovensko čast rešila mladinka Nika Tomc

Slovenska junakinja drugega tekmovalnega dne zgodovinskega prvega turnirja za svetovni pokal v judu pri nas je bila Nika Tomc. Komaj 18-letna članica kluba Z'dežele Sankaku se je po treh zmagah prebila vse do finala kategorije do 57 kilogramov, v katerem je morala z iponom priznati premoč Švicarki Binti Ndiaye. Tako je Tomčeva osvojila odlično drugo mesto.

Varovanka celjskega trenerja Marjana Fabjana je bila v uvodnem krogu prosta, v drugem pa je z akcijo za juko ustavila Avstrijko Vereno Hiden. V četrtfinalu je bila izjemno obetavna slovenska judoistka za vazari boljša od Madžarke Kitti Kovacs, v polfinalu pa je z iponom strla še odpor Španke Malin Wilson Claret.

Do uvrstitev sta se od slovenskih judoistov dokopala tudi Nace Herkovič (do 81 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg), ki sta zasedla deveti mesti, eno zmago pa je vpisal Juš Mecilošek (do 81 kg).

Preostali naši reprezentanti so obstali že na prvih ovirah; po uvodnih obračunih so namreč svoje nastope sklenili Arabela Kostanjevec (do 48 kg), Zarja Mastnak (do 52 kg), Jevgenija Gajić (do 57 kg), Narsej Lackovič (do 90 kg) Marko Vrhovnik (do 100 kg) in Blaž Vrankar (nad 100 kg)