Mlada Nika Tomc uspešno prestala ognjeni krst med elito

Nadarjena slovenska judoistka Nika Tomc je uspešno prestala ognjeni krst na tako imenovani svetovni turneji. Ob svojem prvem nastopu med elito si je po dveh zmagah in porazih na turnirju za veliko nagrado v Zagrebu (z nagradnim skladom 100.000 evrov) priborila sedmo mesto v kategoriji do 57 kilogramov.

V uvodnem krogu je 18-letna članica kluba Z'dežele Sankaku, lanska prvakinja olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) v Mariboru, z dvema vazarijema strla odpor štiri leta starejše Izraelke Romi Dori (10:0), nakar je bila boljša še od 22-letne Avstrijke Laure Kallinger (7:0). V četrtfinalu je morala Tomčeva priznati premoč 23-letni Francozinji Faizi Mokdar (0:10), februarja letos zmagovalki grand slama v Parizu, v repešažu pa je izgubila še s 26-letno domačo reprezentantko Tiheo Topolovec (0:7).

Od naših je danes natopil še David Štarkel (do 60 kilogramov), ki je po porazu z Izraelcem Liorjem Rafailovom (0:10) izpadel že v prvem krogu. Jutri se bodo pod slovensko zastavo v zagrebški Areni borili še Leila Mazouzi (do 63 kilogramov), Nika Koren, Kaja Schuster (obe do 70 kilogramov) ter Nace Herkovič in Aljaž Plantak (oba do 81 kilogramov).

Na tekmovanju v glavnem mestu Hrvaške sicer moči meri 319 judoistov in judoistk iz 40 držav.