Na spektaklu v soseščini tudi Gari Kasparov

Matej Šebenik. FOTO: Delo



Karavana se bo ustavila v Zagrebu

Gari Kasparov je magnet za šahovske navdušence. FOTO: Tadej Regent



Koliko bosta v Zagrebu morala plačati Kasparov in Anand?

Po lanski odpovedi zaradi razmaha pandemije se letos s svojo šesto izvedbo vračaelitna serija turnirjev z vrhunsko organizacijo, izvrstnimi pogoji, nagradami in najboljšimi igralci na svetu.Pet turnirjev, dva v standardnem ter tri v kombinirani različici pospešenega in hitropoteznega šaha, so organizatorji stisnili znotraj treh poletnih mesecev, da morebitno jesensko poslabšanje zdravstvenih razmer in spremljajoče ovire v mednarodnem prometu ne bi ogrozile izvedbe serije v celoti. Ta se je odprla s turnirjem v Bukarešti, na katerem so številni igralci prvič po več kot letu dni sedli za prave šahovnice in odigrali turnir v standardnem šahu.Prepričljivo je slavil azerbajdžanski velemojster, hitro so se nastopajoči iz romunske preselili v francosko prestolnico Pariz, kjer se je serija nadaljevala v pospešenem in hitropoteznem šahu. Tam je prepričljivo slavil Američanki je v sedemindvajsetih partijah pospešenega in hitropoteznega tempa doživel en poraz in najbližjega zasledovalca prehitel za kar tri točke.Karavana, ki je pretekli teden končala z nastopi v Parizu, se ponovno hitro seli naprej in se bo že prihodnji teden ustavila v naši neposredni bližini, v Zagrebu. Slednji je turnir serije GCT gostil že pred dvema letoma, ko je slavil aktualni svetovni prvak. Norvežan v letošnji izvedbi serije ne sodeluje, saj ga konec leta čaka dvoboj za obrambo naslova, bo pa v prestolnici naših južnih sosedov nastopil njegov izzivalec. Format bo enak kot v Parizu, devet krogov pospešenega šaha in nato osemnajst hitropoteznega.Največ zaslug, da se bo šahovska elita ponovno zbrala v Zagrebu, gre nekdanjemu svetovnemu prvaku, ki ima tudi hrvaško državljanstvo. Kasparov je eden od idejnih vodij serije in njen glavni promotor, tokrat bo tudi sedel za šahovnico in se preizkusil proti trenutnemu svetovnemu vrhu.Nastop legendarnega Garija je nedvomno najboljše nadomestilo za odsotnost aktualnega svetovnega prvaka in dodatno zagotovilo za zanimiv turnir, saj je vsak njegov nastop od upokojitve leta 2005 deležen velikanske pozornosti šahovske javnosti. V Zagrebu bomo poleg njega lahko spremljali še enega nekdanjega svetovnega prvaka, Indijca, ki pri svojih 51 letih prav tako počasi zaključuje aktivno kariero in je zadnji turnir v živo igral januarja prejšnje leto.Seveda je najbolj vznemirljivo vprašanje pred začetkom, kako se bosta izkušeni legendi postavili po robu mladcem na vrhuncu moči. Medtem ko je objektivno skoraj nemogoče, da bi krojila vrh končne razvrstitve, se oba verjetno najbolj želita izogniti pariški izkušnjiNajmlajši iz trojice nekdanjih svetovnih prvakov je kariero uradno končal na začetku leta 2019, od takrat pa dosegel nekaj dobrih rezultatov v hitrejših različicah in istega leta celo osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu v hitropoteznem šahu.Tudi v Parizu je z nastopom v hitropoteznem delu računal na svojo rutino, sproščenost in neobremenjenost, a je povsem pogorel in končal na zadnjem mestu. Na drugačen način kot pri ostalih športih, a tudi v šahu leta neusmiljeno terjajo svoj davek. Koliko bosta v Zagrebu morala plačati Kasparov in Anand?