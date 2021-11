Na vrhu Rusinje in Madžari, priložnosti kujejo tudi Slovenci

23. ekipno evropsko prvenstvo v šahu za člane in članice, ki ga gostimo na domačih tleh, je v organizacijskem pogledu prvenstvo brez primere. V Čatežu so kljub neugodni epidemiološki sliki zbrana velika svetovna šahovska imena. Pričakali smo jih, kot se spodobi, v pompozni Viteški dvorani gradu Brežice ob poznavalskem nagovoru predsednika državnega zbora RS Igorja Zorčiča, ki je požel navdušenje med šahisti.

Slišali smo lahko še spodbudne nagovore predsednika ŠZS dr. Milana Brgleza, predsednika ECU Zuraba Azmaiparašvilija in celo predsednika FIDE Arkadija Dvorkoviča. Slednji se je v nadaljevanju udeležil kongresa ECU. Na tem najvišjem odločevalskem organu evropskih federacij so skupaj s FIDE zastavili pomembne smernice nadaljnjega razvoja evropskega šaha.

Priložnosti kovali tudi Slovenci

Darja Kapš

Svoje priložnosti ob kongresu je kovala tudi slovenska stran, ki jo v prihodnjem letu čaka še eno pomembno prvenstvo stare celine – posamično EP za člane. Ob športnih temah smo nadgradili tudi odnose med slovensko in evropsko ter svetovno federacijo. Visoka šahovska delegacija s podpredsednico ECU in izvršno direktoricoje na povabilo velemojstrice in podpredsednice ŠZSobiskala sloviti šahovski kraj Stari trg ob Kolpi, od koder pod okriljemizhajajo nekateri dobri slovenski šahisti.

Ta hip najpomembnejši šahovski funkcionarki na svetu je bilo predstavljeno, kako uspešni so lahko šahovski klubi tudi izven velikih središč. Na svoj račun so prišli še trenerji in sodniki, ki so se lahko udeležili mednarodnih seminarjev. Ne smemo prezreti niti dejstva, da je ena izmed glavne trojice sodnikov ekipnega EP slovenska velemojstrica Ana Srebrnič, kar je zagotovo svojevrsten zgodovinski dosežek tako za slovenski, kot tudi ženski šah.

Šahistke slabo začele

In če je bilo uvodno organizacijsko delo prvenstva dobro opravljeno, za šahovskega to ne velja. V uvodnih dveh kolih so naše reprezentance utrpele kar nekaj grenkih porazov. Še posebej naša prva ženska ekipa, ki je v 1. kolu presenetljivo izgubila proti nižje postavljenim Belgijkam, v drugem pa še s Švicarkami.

Naša prva moška ekipa je prepričljivo slavila v prvem krogu proti Irski, nato pa je izgubila proti favorizirani Madžarski. Toda rezultat tega dvoboja bi lahko bil tudi drugačen, saj so imeli naši fantje boljše pozicije, ki bi jih ob več sreče lahko pretopili v cele točke. Naši drugi dve ekipi sta proti rejtinško močnejšim nasprotnikom v prvem kolu izgubili. Dekleta proti Madžarski, fantje proti Izraelu. V drugem kolu so Slovence premagali Švicarji, dekleta pa so z veliko borbenostjo dosegla neodločen izid proti Izraelu.

Tretje kolo je v naše vrste znova prineslo optimizem, saj sta naši prvo postavljeni ekipi hitro premagali svoje tekmece, fantje Fince in dekleta Angležinje. Naši drugi ekipi sta se v obeh konkurencah pomerili proti ekipama Severne Makedonije. Za oboje je bil dober dan.

Po prvi tretjini prvenstva so med dekleti na vrhu razpredelnice pričakovano Rusinje, medtem ko so pri moških v vodstvu Madžari, ki so v tretjem kolu presenetljivo premagali zvezdniško ekipo Francije. A vse to je le začetek dolgega tekmovanja, ki bo imelo še veliko preobratov.