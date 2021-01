Najboljša Benjamin Savšek in Eva Terčelj

Kajakaška zveza Slovenije je na interni podelitvi ob kajakaškem poligonu v Tacnu nagradila najboljše tekmovalke in tekmovalce v preteklem letu. Naziva najboljšega športnika oziroma športnice leta sta se veselila Benjamin Savšek in Eva Terčelj. Po pričakovanjih je letošnji naziv športnika leta KZS in najboljšega tekmovalca na divjih vodah romal v roke Benjamina Savška, ki je na septembrskem evropskem prvenstvu v Pragi navdušil z dvojnim naslovom evropskega prvaka in ponovil uspeh iz prejšnje sezone. Na članskih evropskih prvenstvih je v dveh zaporednih letih naslov evropskega prvaka v posamični in ekipni konkurenci doslej poleg Savška uspelo doseči le legendarnemu Slovaku Michalu Martikanu.



Naslov najboljše športnice leta in najboljše tekmovalke na divjih vodah je prejela Eva Terčelj, ki je bila najboljša že leto pred tem, ko je osvojila naslov svetovne prvakinje. Letos so se ji zmagovalne stopničke na najpomembnejši tekmi sezone - evropskem prvenstvu na Češkem - izmuznile za las, saj je tam osvojila četrto mesto.



Najboljši trener leta je postal Jože Vidmar, nekdanji vrhunski kanuist, ki je na zmagovalne poti popeljal Benjamina Savška in se z njim veselil vseh največjih uspehov na evropskih in svetovnih prvenstvih. Špela Ponomarenko Janić je bila v glasovanju izbrana za najboljšo tekmovalko leta na mirnih vodah. Svetovni pokal v Szegedu sta letos z Anjo Osterman sicer izpustili, se je pa Ponomarenko Janićeva veselila dveh naslovov državne prvakinje, ki si jih je priveslala avgusta v Murski Soboti.

Evropsko srebro kanuistk

Najboljši tekmovalec na mirnih vodah je znova postal Jošt Zakrajšek. Tekmovalec tacenskega kluba je na svetovnem pokalu v Szegedu osvojil šesto mesto na 5000 metrov in enajsto na 1000 metrov ter postal državni prvak.



Nagrado za najboljšo mladinko leta je prejela Eva Alina Hočevar. Septembra se je skupaj z Leo Novak in Aljo Kozorog razveselila srebrne kolajne v ekipni vožnji kanuistk na evropskem prvenstvu v Pragi, v začetku oktobra pa še kolajne na mladinskem evropskem prvenstvu v Krakovu, kjer so skupaj z Zalo Zanoškar in Heleno Domajnko priveslale do srebra v ekipni tekmi kajakašic.



Celjan Jan Ločnikar je bil izbran za najboljšega mladinca leta. Kajakaš je na mladinskem evropskem prvenstvu v Krakovu osvojil peto mesto. Žal sta bili usodni dve kazenski sekundi, saj bi brez njih lahko postal mladinski evropski prvak.

