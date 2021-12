Najboljši Tadej Pogačar, Janja Garnbret in košarkarji

Izteka se nenavadno, žal spet koronsko leto. In to je seveda občutil tudi šport. Toda virus gor ali dol: naši junaki zasneženih prog, skakalnic, kolesarskih dirk, plezalnih sten, košarkarskih in odbojkarskih igrišč, brzic, judoističnih tatamijev, jadralnih regatnih polj so spet blesteli!

Najbolj med vsemi pa zmagovalci sinočnje slovesne razglasitve Društva športnih novinarjev Slovenije. To je tradicionalno podelilo nagrade najboljšim.

V zanimivem in zaradi številnih slovenskih športnih podvigov zelo zahtevnem izboru je v moški konkurenci največ točk, 115 glasovalcev, zbral kolesar Tadej Pogačar, zmagovalec prestižne dirke po Franciji, bronasti na olimpijskih igrah in sploh prvi kolesar svetovne lestvice.

To je res prestižna nagrada, sploh po takem letu, kot je bilo letošnje, se ta nagrada, ki jo prejmeš v svoji državi, zdi kot pika na i. Res sem se veselil tega dogodka, a se ga na žalost nisem mogel udeležiti. Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je najboljši kolesar na svetu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Med dekleti je bila najboljša naša sijajna športna plezalka Janja Garnbret, poleti v Tokiu olimpijska zmagovalka. V razvrstitvi ekip pa so novinarji največ točk podelili slovenski moški košarkarski reprezentanci, ki se je najprej skozi zahtevno kvalifikacijsko sito prvič do zdaj uvrstila na prestižni olimpijski turnir, nato pa so Luka Dončić in soigralci navdušili stroko in privržence ter svojo pot v Tokiu sklenili v polfinalu. Nagrado za obetavnega mladega športnika je prejel odbojkar Rok Možič, posebno priznanje je dobil tudi športnik paraolimpijec Franček Gorazd Tiršek.

Res nisem prvič, vedno se pa podobno počutim, ko prejmem naziv športnice leta. Tudi ko na tekmi zmagam, se nikoli ne navadim na ta občutek, ker to ni samoumevno. Mi je pa lepo, ker ljudje to prepoznajo, vidijo, te nagradijo s tem. Zato mi ta naziv vedno pomeni veliko. Janja Garnbret

Luka Dončić je Slovenijo popeljal na OI in do četrtega mesta v Tokiu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Navzoči v Cankarjevem domu so z veseljem obujali spomine tako na omenjene zadnje presežke kot tudi na lepih 30 športnih let v slovenski samostojnosti. Prireditev, ki jo je prenašala TV Slovenija, sta povezovala Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš. Za glasbeno spremljavo je skrbela skupina Big Foot Mama, ki je lani praznovala 30-letnico delovanja.