Prvenec Francesca Bagnaie, čudežna predstava Marca Marqueza

Na veliki nagradi Nemčije, deveti letošnji postaji za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, je bil najhitrejši italijanski motociklistični as Francesco Bagnaia (Ducati). Tako je slavil krstno zmago na Sachenringu. Na odru za najboljše sta mu družbo delala španska brata Marquez, Marc in Alex.

Na znameniti stezi na Saškem je dolgo kazalo na prvo mesto Španca Jorgeja Martina, ki je dva kroga pred koncem zdrsnil s proge in ostal praznih rok. Njegovo »darilo« je odprtih rok sprejel »Pecco«, se prebil v vodstvo, ki ga do cilja ni več izpustil iz rok.

Bagnaia ni skrival navdušenja, potem ko je z zmago prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo. »Ni bilo preprosto. Na začetku sem spoznal, da morda preveč pritiskam, zato sem se malce umiril. Ob koncu sem bil vse boljši, čutil sem, da je Martin pod pritiskom. Ko je padel, sem se povsem umiril, saj sem imel gume že zelo izrabljene. Zelo sem vesel, da sem osvojil prvo mesto, to je moja krstna zmaga na tem dirkališču,« je bil odlično razpoložen 27-letni Italijan.

Marc Marquez ni skrival navdušenja. FOTO: Radek Mica/AFP

Do ušes je bil nasmejan tudi Marc Marquez, ki mu je uspel pravi čudež. Po grozljivem petkovem padcu, pri katerem si je zlomil prst, si je v kvalifikacijah pridirkal 13. mesto, s katerega se je po izjemni predstavi prebil do drugega mesta. »To je bil res nor konec tedna. Po padcu sem se korak za korakom prebijal nazaj – do zmagovalnega odra, na katerem stojim skupaj z bratom Alexom. To je lepše, kot če bil sam na njem in prvi,« je priznal šestkratni svetovni prvak v kraljevski kategoriji.

Rezultati dirke za VN Nemčije v razredu motoGP: 1. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 40:40,063, 2. Marc Marquez (Špa, Gresini Ducati) + 3,804, 3. Alex Marquez (Špa, Gresini Ducati) 4,334, 4. Enea Bastianini (Ita, Ducati) 5,317, 5. Franco Morbidelli (Ita, Pramac Ducati) 5,557, 6. Miguel Oliveira (Por, Aprilia) 10,481.

Po poletnem premoru se bo prvenstvo nadaljevalo 4. avgusta v Silverstonu.