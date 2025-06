Najstnica po novem mejniku: Rekordi obstajajo, da se jih podira

Kanadska plavalka Summer McIntosh je v Viktoriji v domačih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo julija v Singapurju izboljšala lasten svetovni rekord na 400 metrov mešano, ki po novem znaša 4:23,65. Komaj 18-letna plavalka, trikratna olimpijska prvakinja, je na domačem prvenstvu že izboljšala tudi svetovna rekorda na 200 mešano in 400 prosto.

»Svetovni rekordi so narejeni zato, da se jih podira. Ko bom zapustila ta šport, želim zagotoviti, da bo ta rekord čim hitrejši. To me resnično žene naprej, saj vem, da bo vedno odraščala naslednja generacija otrok, ki bodo lovili rekord,« je razkrila kanadska najstnica in v smehu dodala: »Zato se moram potruditi po svojih najboljših močeh, da vidim, kako dolgo bodo moji rekordi zdržali.«

Najboljše tekmovanje v karieri

McIntosh je tokrat izboljšala svojo prejšnjo znamko 4:24,38, ki jo je dosegla maja lani v Torontu pred olimpijskimi igrami v Parizu. »Pred današnjim večerom sem vedela, da lahko naredim nekaj res posebnega, saj je to verjetno najboljše tekmovanje v moji karieri,« je McIntosh povedala v intervjuju ob bazenu.

V soboto je izboljšala svetovni rekord na 400 m prosto in za več kot sekundo popravila prejšnjo znamko avstralske zvezdnice Ariarne Titmus iz leta 2023. Nato je v nedeljo dosegla tretji najhitrejši čas na 800 m prosto v zgodovini, preden se je v ponedeljek vrnila v bazen in izboljšala desetletje star svetovni rekord madžarske zvezdnice Katinke Hosszu na 200 m mešano.