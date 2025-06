Dirka po Dofineji 2025: etape, rezultati, vrstni red

Kolesarska dirka po Dofineji je zadnja etapna dirka za glavne zvezdnike pred slavno dirko po Franciji. Letos se bodo srečali trije glavni kandidati za osvojitev rumene majice: to so kolesarski asi Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Od velike četverice manjka le Primož Roglič, ki se po odstopu z dirke po Italiji pripravlja na višini.

Slovenci so bili uspešni dirki, prvi Slovenec, ki je zmagal na Dofineji, je bil leta 2010 Jani Brajkovič, ki je v nepozabnem dvoboju premagal velikega Alberta Contadorja. Primož Roglič je dirko zmagal dvakrat, v letih 2022 in 2024, leta 2020 je zanesljivo vodil pred odstopom. Letos je prvi favorit Tadej Pogačar, ki se bo soočil z močno konkurenco.

Etapa Zmagovalec Vodilni 1. Domérat - Montluçon 8.6. 2. Prémilhat - Issoire 9.6. 3. Brioude - Charantonnay 10.6. 4. Charmes-sur-Rhône - Saint-Péray 11.6. 5. Saint-Priest - Mâcon 12.6. 6. Valserhône - Combloux 13.6. 7. Grand-Algueblanche - Valmeinier 1800 14.6. 8. Val-d'Arc - Plateau du Mont-Cenis 15.6. Letošnja dirka ponuja raznolik in zahteven teren, ki služi kot ključna priprava na dirko po Franciji. Dirka se začne s tremi razgibanimi etapami, ki bodo preizkusile pripravljenost kolesarjev na različnih profilih. Preverite profile vseh etap 1. etapa (8.6.2025): Domérat - Montluçon, 196 km, šprinterska etapa

Dirka po Dofineji 2025, 1. etapa FOTO: Procyclingstats

2. etapa (9.6.2025): Prémilhat - Issoire, 205 km, šprinterska etapa

Dirka po Dofineji 2025, 2. etapa FOTO: Procyclingstats

3. etapa (10.6.2025): Brioude - Charantonnay, 207 km, hribovita etapa

Dirka po Dofineji 2025, 3. etapa FOTO: Procyclingstats

4. etapa (11.6.2025): Charmes-sur-Rhône - Saint-Péray, individualna vožnja na čas, 17,4 km

Dirka po Dofineji 2025, 4. etapa FOTO: Procyclingstats

5. etapa (12.6.2025): Valserhône - Combloux, 183 km, gorska etapa

Dirka po Dofineji 2025, 5. etapa FOTO: Procyclingstats

6. etapa (13.6.2025): Valserhône - Combloux, 127 km, gorska etapa

Dirka po Dofineji 2025, 6. etapa FOTO: Procyclingstats

7. etapa (14.6.2025): Grand-Algueblanche - Valmeinier 1800, 132 km, gorska etapa

Dirka po Dofineji 2025, 7. etapa FOTO: Procyclingstats

8. etapa (15.6.2025): Val-d'Arc - Plateau du Mont-Cenis, 133 km, gorska etapa

Sredina tedna prinaša 17,4 km dolg individualni kronometer med Charmes-sur-Rhône in Saint-Pérayem, ki bo pomemben za specialiste in lahko povzroči prve večje časovne razlike med favoriti. Peta etapa, dolga 183 km, od Saint-Priesta do Mâcona, je razgibana in ponuja priložnosti za napade v zaključku. Šesta etapa, dolga 126,7 km, vodi od Valserhôna do Comblouxa in vključuje prvi resnejši gorski cilj, kar bo prvi pravi test za kolesarje, ki ciljajo na skupno zmago.

Zadnji del dirke je rezerviran za prave gorske preizkušnje. Sedma etapa, dolga 131,6 km, vključuje vzpone na Col de la Madeleine in Col de la Croix de Fer ter se zaključi z zahtevnim vzponom na Valmeinier 1800, kar bo verjetno odločilno vplivalo na skupno razvrstitev. Zadnja, osma etapa, dolga 133,3 km, se začne v Val-d'Arcu in konča na Plateau du Mont-Cenis, najvišji točki dirke na 2097 metrih nadmorske višine, kar bo predstavljalo zadnjo priložnost za spremembe v skupnem seštevku.