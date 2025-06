Veliko priznanje za Tino Trstenjak

V Budimpešti se bo pojutrišnjem začelo 38. svetovno prvenstvo v judu, danes pa so tam spravili pod streho letni kongres Svetovne judoistične zveze (IJF). Na njem so za predsednika IJF znova izvolili Mariusa Vizerja.

»Še enkrat se vam tako kot vselej zahvaljujem za vaše zaupanje, zvestobo, sodelovanje in podporo. Lahko ste prepričani, da se bomo novi izvršni odbor in jaz še bolj zavzeto kot v preteklosti trudili za čimboljšo prihodnost juda,« je po vnovični izvolitvi navzoče nagovoril Vizer.

Velikega priznanja je bila deležna Tina Trstenjak, ki so jo izvolili v izvršni odbor IJF, poleg tega je postala prva ženska direktorica sojenja v zgodovini juda. »Prispevati k razvoju svetovnega juda je neizmerna čast in velika odgovornost,« je po izvolitvi zaupala slovenska šampionka.

»Vesela sem in zadovoljna ter hkrati hvaležna gospodu Vizerju za zaupanje in Judo zvezi Slovenije za podporo. Dala bom vse od sebe, da upravičim to vlogo, ki mi jo je namenil predsednik IJF,« je po kongresu še povedala Trstenjakova, ki se bo z novo vlogo soočila po svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Doslej je opravljala vlogo nadzornice sojenja.

»Kot direktorica sojenja bom imela še večjo odgovornost. Kot nadzornica sem gledala le eno blazino, sodnika, oba trenerja in karkoli se je dogajalo na tatamiju, ki ga nadzoruješ. Kot direktorica pa bom morala spremljati vse in posledično bom imela tudi precej več dela,« je o novi vlogi še dejala 34-letna Celjanka, ki je na blazinah osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

Vlogo direktorja sojenja bo ob Trstenjakovi opravljal še Španec Raul Camacho Perez, medtem ko bosta vodji sodnikov Romun Florin Daniel Lascau in Uzbekistanec Armen Bagdasarov. Vsi trije bodo poleg Tine v novem mandatu tudi člani izvršnega odbora, ki bodo imeli – tako kot novi-stari predsednik IJF – imeli štiriletni mandat, ki se bo sklenil s svetovnim prvenstvom leta 2029.