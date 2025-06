Kanadska plavalka s še enim svetovnim rekordom

Kanadska plavalka Summer McIntosh je v Viktoriji v zahodni Kanadi v domačih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo julija v Singapurju podrla svetovni rekord na 200 metrov mešano s časom 2:05,70. Komaj 18-letna trikratna olimpijska prvakinja iz Pariza je izboljšala čas Madžarke Katinke Hosszu (2:06,12) s svetovnega prvenstva 2015.

Kanadska najstnica, ki je na zadnjih OI zmagala na 200 delfin ter 200 in 400 m mešano, je postala tudi prva ženska, ki se je spustila pod mejo 2:06. Pred SP, ki bo od 11. julija do 3. avgusta, je pokazala blestečo formo, saj je to že drugi svetovni rekord na domačem prvenstvu. V soboto je McIntosh izboljšala svetovni rekord na 400 m prosto (3:54,18), kjer je v Parizu osvojila srebrno olimpijsko medaljo.

V nedeljo pa je dosegla tretji najhitrejši čas v zgodovini na 800 m prosto s časom 8:05,07 in se na manj kot sekundo približala svetovnemu rekordu Američanke Katie Ledecky.

»Ni prostora za napake in zame je to nekakšen sprint, zato sem zelo vesela. Pred Singapurjem mi daje veliko samozavesti,« je uspehe pospremila McIntosh. Kljub mladosti ima že štiri naslove svetovne prvakinje: na 200 delfin in 400 m mešano v Budimpešti leta 2022 ter nato v Fukuoki leta 2023.