Najstniška senzacija Luke Littler zadela v polno, pikado je vroč

Britanska športna kraljica Keely Hodgkinson ima 522.000 sledilcev na instagramu. Luke »The Nuke«, kot se je zaradi natančnosti metov prijel vzdevek Littlerja, ki je na prvi pogled bolj podoben nadobudnemu razgrajaču v lokalnem pubu kot vrhunskemu športniku, jih ima več kot 1,4 milijona, skoraj toliko kot Tadej Pogačar in veliko več kot Benjamin Šeško, Primož Roglič in Janja Garnbret. Od Slovencev sta pred njim samo še Luka Dončić in Jan Oblak.

Ravno zdaj v Londonu poteka svetovno prvenstvo v pikadu, lanski finale si je na Otoku ogledalo rekordnih 3,7 milijona gledalcev. Kaj je skrivnost njegovega uspeha?