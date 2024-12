Po izboru BBC najboljša Keely Hodgkinson in Armand Duplantis

V Sloveniji smo pred tednom dni dobili športnike leta, naslove so ubranili Tadej Pogačar, Janja Garnbret in nogometna reprezentanca, v Veliki Britaniji je primerljiva nagrada BBC. Na sinočnji prireditvi v Salfordu je glavno nagrado, za športno osebnost leta, prejela olimpijska prvakinja na 800 metrov Keely Hodgkinson.

Dvaindvajsetletna atletinja je v Rimu ubranila naslov evropske prvakinje, v Parizu pa prišla do zlata, potem ko je bila na debiju v Tokiu druga. Na drugem mestu je bil najstniška senzacija v pikadu Luke Littler. Med nominiranci je bil tudi nogometni zvezdnik Jude Bellingham.

Armand Duplantis je v Parizu preskočil 6,25 m, na Poljskem pa 6,26 m. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Hodgkinsonova je četrta ženska zapored s to prestižno nagrado po tenisačici Emmi Raducanu ter nogometašicah Beth Mead in Mary Earps. Sicer je nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1954, prejelo 54 moških in 16 žensk. Vodilni je teniški igralec Andy Murray s tremi naslovi.

Za najboljšega športnika leta na svetu so izbrali Armanda Duplantisa, švedskega skakalca s palico, ki je letos še dvakrat popravil svetovni rekord, tudi na OI v Parizu.